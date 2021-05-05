Среда, 5 Мая 2021 18:42

АрмИнфо.В свое время бывший президент Серж Саргсян был готов уступить Азербайджану 7 районов и половину территории Нагорного Карабаха. Об этом завил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте, отвечая на вопрос депутата Тиграна Уриханяна.

В частности, Пашинян напомнил интервью экс-президента Армении Сержа Саргсяна агентству "Россия сегодня" от 17 ноября 2016 года, в котором он "дословно сказал, что были готовы сдать 7 районов Азербайджану. Но Азербайджан требовал больше". "Каждый раз Азербайджан выдвигал новые требования. Я вам больше скажу - Серж Саргсян давал Азербайджану еще больше, вплоть до половины Карабаха, но Азербайджан говорил "нет", - сказал он.

И.о. премьер-министра напомнил свои слова, прозвучавшие 3 мая в парламенте. Он тогда, по его словам раскрыл "новые слои" содержания переговоров по Карабаху, "которые ранее не могли быть обнародованы из-за определенных ограничений", заявив, что пройдут годы, и общественность узнает о письме Сержа Срагсяна посредникам МГ ОБС. "Из письма мы узнаем, что у Саргсяна было определенное беспокойство по поводу возможного референдума, причем не указано, где он будет проводиться, но указывается, что должна быть возможность для свободного волеизъявления всего населения (Нагорного Карабаха - Ред.)

- и у Саргсяна было беспокойство о том, сколько азербайджанцев будет считаться населением Нагорного Карабаха", - сказал тогда Пашинян.

"Меня удивило то, что республиканцы (РПА.ред.) отреагировали на мое заявление, отметив, что в референдуме должны были принять участие население, эквивалентное населению Карабаха в советский период", - заявил Пашинян. В таком случае, по его словам, если верить официальной статистике, то нужно иметь в виду, что в советское время в Карабахе проживало 40 тыс. азербайджанцев. "И если эти 40 тыс. азербайджанцев, получали статус жителей Карабаха, то я спрашиваю, где они должны были проживать?", - сказал Пашинян, в очередной раз подчеркнув, что вопрос Шуши всегда стоял в повестке переговоров.

Развивая свою мысль, Пашинян отметил, что даже если допустить, что 40 тыс. азербайджанцев восстановят свой статус жителя Нагорного Карабаха, то можно предположить, что они будут проживать там, где ранее проживали. Помимо этого, как указал Пашинян, даже если допустить, что 40 тыс. азербайджанцев и 130 тыс. армян Карабаха приняли бы участие в референдуме, и армянское население большинством голосов самоопределилось бы, то возникает вопрос гарантий по поводу того, что эти 40 тыс. азербайджанцев, в свою очередь, не захотели бы самоопределиться.

Пашиняну непонятно также, где должен был проходить референдум - в одном только Карабахе или по всей территории Азербайджана. По его словам, при всей кабальности переговорного документа, который был на столе Саргсяна, Азербайджан не был согласен с ним. Как подчеркнул Пашинян, прежняя власть делала все для того, чтобы Армения капитулировала.