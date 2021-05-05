Среда, 5 Мая 2021 17:31

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 2, 4, 4/1, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 на улице Микояна, жилые дома 2, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 16, 46, 48, 50 на улице Галшояна, жилые дома 16, 18, 18/1, 25 на улице Мара, вечерняя школа N 6, ясли-детские сады NN112 и 268, институты “Айнахагиц” и ‘Геодезии” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилой дом 34 на улице Толбухина, жилой дом 38/3 на улице Мамиконянца, жилой дом 2 на улице Акобяна, собственные дома на улице Лер Камсара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 22 на улице Киевяна, жилой дом 18 на улице Вагаршяна; собственные дома на 9-ой улице Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; собственные дома на улицах Авана 3, 6, 12, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 6-ой улицы Авана, ООО ‘Олимпия Глас”, “Эй Джи Груп”, абоненты (не являющиеся жильцами) “Джульетта Микаелян” и “Симонян Ханум”, жилые дома 1, 14, 16 на улице Чехова, собственные дома на улице Манташяна, собственные дома на 1-ом переулке улицы Чехова, жилые дома 24, 26, 28 на улице Низами; собственные дома на улице 9 Мая, собственные дома на 1-ом переулке улицы Ехбайрутян, собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 3, 5, собственные дома на 1-ом переулке 5-ой улицы Неркин Чарбаха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Ваге Вагяна, Г.Нерсисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-30 на 2-ой улице Ареша, 1-46 на 4-ой улице, собственные дома 130-138 (четные) на улице Мурацана, собственные дома 45-104 на улице Давида Бека, 1-43 на 4-ом переулке Давида Бека;

в Араратской области:

10:00-12:00 село Ноякерт и частично села Мармарашен, Ехегнаван;

10:00-13:00 частично село Арарат;

10:00-16:00 частично улицы Шираза, Касяна, Комитаса, Гнуни в городе Веди;

10:30-16:00 частично село Беркануш;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-15:00 село Гнишик;

10:00-16:00 частично село Кармрашен; села Заритап, Гомк, Капуйт, Азатек, Зедан и Пор;

11:00-15:00 частично село Гладзор;

в Котайкской области:

10:00-12:00 жилые дома 3, 9, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 30, 98 на улице Кентрони, школа квартала “Макраван”, квартал “Нор Макраван” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

14:00–16:00 насосная станция “Абовян 1” в городе Раздан;

11։00-16։00 частично улицы Шаумяна, Спандаряна, Гая, Ханджяна, Саят-Новы, Закаряна, Сафаряна, Чаренца, Исаакяна, Ширака, Ара Гехецика, частично улицы Комитаса, Абовяна, Нор Таг, Нар-Доса, кварталы ‘Калер”, ‘Болор охер”, частично квартал “Цирананоц”, улицы Паруйра Севака 1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард; улицы 9, 10, 11 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Канакераван;

11։00-15։00 община Фантан, газозаправочные станции “Кар-Кор”, “А.Харатян”, “Аэронавигация”, станции сотовых операторов “ВЕОН Армения”, “Юком”, “Виваселл МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17։00 частично села Дзорахбюр и Гегашен; частично квартал “Маяк” в Джрвеже;

12:00–14:00 частично квартал ‘Ванатур”, ЗАО “Арарат-Лада”, компания “Еврокап”, ЧП ''Д.Саргсян”, общежитие ‘Треста’’, школа искусства, общежития “Раздан Маш”, жилые дома 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 63, 69, 71, 75, 77, 79 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

в Гегаркуникской области:

11։00–16։00 общины Еранос и Геговит полностью, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Артагюх, Хнкоян, Лусахбюр, Парни и Цахкабер;

в Сюникской области:

10:30-13:00 улица Гетапня в городе Горис;

10:30-16:30 жилые дома 12, 13, 14, 15 в кв. ‘Гая”, улицы Теряна, Бакунца, Агаяна, Саят-Новы, Спандаряна, Камо, Мкртчяна, Шахназаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан;

11:00-13:30 частично село Карашен;

14:00-17:00 села Шаке, Ишханасар.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.