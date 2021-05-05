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 Среда, 5 Мая 2021 16:50
Наира Бадалян

На Северном проспекте расположилась мобильная группа вакцинации

На Северном проспекте расположилась мобильная группа вакцинации

АрмИнфо.В центре Еревана развернут мобильный пункт вакцинации от коронавируса, сообщил на своей странице в Facebook пресс- секретарь столичного градоначальника Акоп Карапетян.

Мобильная группа вакцинации, сформированная в сотрудничестве

Минздрава и мэрии Еревана, расположилась на Северном проспекте.

Еще 29 апреля в ходе заседания правительства и.о. премьер-министра

Армении Никол Пашинян дал неделю на вакцинирование всего кабинета

министров. С тем же призывом он обратился к парламентариям 3 мая. 28 апреля первыми среди членов кабмина привились и.о.главы Минздрава Анаит Аванесян и вице-премьер Тигран Авинян вакциной от AstraZeneca. 3 мая Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян сделали прививку от ковид-19, каким препаратом - неизвестно. На призыв Пашиняна откликнулись вице- премьер Мгер Григорян, который вакцинировался "Спутник V", вице-спикер Национального Собрания Армении Лена Назарян, которая получила китайскую вакцину CoronaVac и секретарь Совбеза Армен Григорян. Секретарь СБ не сообщил, какую вакцину принял. По состоянию на 5 мая в Армении привиты чуть более 5 тыс человек. 


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