Среда, 5 Мая 2021 13:47

АрмИнфо. Парламентская комиссия по расследованию причин апрельской войны 2016 года в Арцахе дала ответы на многие вопросы, которые были у общества и у властей в связи с теми событиями.

Об этом 5 мая в беседе с журналистами заявил председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян, после заслушиванию в парламенте страны в закрытом режиме доклада комиссии по расследованию причин апрельской войны 2016 года в Арцахе.

При этом он добавил, что многие факты были зафиксированы, однако, результаты работы не могут быть обнародованы, ввиду содержания в документе государственной тайны. Однако, Кочарян заверил, что со временем, постепенно будут выкладываться эпизоды, которые потеряют срок секретности и будут доступны гражданам. "Ценность доклада именно в этом - нами получено множество записей, карт, свидетельств о решениях, в том числе и политических, упущениях, действиях командования и т.д. . Полагаю, что следственные органы не смогли бы получить столько ответов, сколько получили мы. Лишь один человек отказался участвовать в работе комиссии и дать ответы на интересующие нас вопросы - это генерал Юрий Хачатуров (экс-начальник ГШ ВС РА- ред.)", - сказал Кочарян.

На уточнение, какие вопросы остались без ответов ввиду отказа Хачатурова участвовать в работе комиссии, депутат отметил, что осталась неизвестна повестка его переговоров в Москве. При этом Кочарян считает, что нужно продолжить деятельность, чтобы понять была ли взаимосвязь между 4-дневной апрельской эскалацией 2016 года и последней 44- дневной войной.

На вопрос получила ли комиссия ответ на вопрос о том, кто победил в этой 4-дневной войне, Кочарян, в частности сказал: "Серж Саргсян говорит, что победил Ильхама Алиева. Но, по факту мы имеем нарушение перемирия от 1994 года и нарушение демаркационной границы (видимо подразумевает линию соприкосновения войск - ред.), потерю 20 позиций. Мы малыми силами, при использовании знаний военных мы смогли найти ответы на многие вопросы".

Он также назвал самым большим упущением комиссии то, что не удалось заслушать Юрия Хачатурова.

Кочарян также сообщил, что они искали в рамках этой комиссии не заговорщиков, а упущения, при этом заверив, что все виновники обязательно понесут наказание и у соответствующих структур(МО, СНБ, МИД) должен быть доступ к этому закрытому документу.

В заключение депутат от правящей силы заверил, что при необходимости будут изучены и последствия 44-дневной войны, однако, это должно быть сделано не в политической плоскости, а в правовой.

Отметим, что парламентская комиссия по расследованию обстоятельств апрельской войны в Карабахе была создана в июне 2019 году. Комиссию возглавил глава постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности, депутат от фракции "Мой шаг" Андраник Кочарян. В состав Комиссии вошли представители всех фракций Национального собрания. Целью ее работы было выявление возможных ошибок, недочетов или же бездействия со стороны тогдашних властей в вышеотмеченный период обострения ситуации на границе, приведшего к гибели свыше 100 армянских военнослужащих.