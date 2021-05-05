Среда, 5 Мая 2021 13:42

АрмИнфо.Лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян не является монополистом ни в одной сфере, заявил депутат парламента РА от фракции ППА Микаел Мелкумян 5 мая в беседе с журналистами.

В связи с этим, Мелкумян призвал ознакомиться с определением слова "монополист". "Царукян не является импортером, он занимается экспортом и, в свое время, в качестве акционера, собственника создал десятки тысяч рабочих мест", - указал парламентарий.

Именно, исходя из своего опыта, как считает Мелкумян, прогнозы и оценки Царукяна по ситуации в стране, также реалистичны и обоснованы, как и его сценарии по развитию экономики в республике.

На ремарку о том, что "Процветающая Армения", лозунгами, к примеру, о списании кредитов, "давит на эмоции избирателя", Мелкумян, во-первых, опровергнул обвинение, а затем - призвал довериться профессионалам.