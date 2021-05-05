Среда, 5 Мая 2021 13:20

АрмИнфо. Как известно, действующая власть смыслом предстоящих парламентских выборов считает необходимость подтверждения своей легитимности. И это очень плохо. Потому что главной проблемой действующей власти является не ее нелегитимность или необходимость подтверждения легитимности, а крайне низкая эффективность.

К сожалению, действующая власть с самого начала чрезмерно переоценила значение своей легитимности и сильно недооценила значение эффективности. На самом деле эффективность важнее легитимности (подробнее об этом в статье https://arminfo.info/full_news.php?id=42858&lang=2). Ведь легитимность – не цель, а средство достижения цели. Цель – реализация сценария желаемого будущего страны.

На наш взгляд, неэффективность действующей власти стала следствием двух фундаментальных ошибок Пашиняна.

Опыт аналогичных стран показывает, что вытащить страну из болота возможно только путем задействования режима просвещенного авторитаризма. Известно, что этот режим привел к процветанию немало стран. Смысл в том, что в условиях коррупции и неработающих институтов гражданского общества политический лидер, имеющий необходимую мотивацию по модернизации страны и достижению странового успеха, должен взять ответственность за принятие решений лично на себя и претворять их в жизнь быстро, жестко, авторитарными методами, не пытаясь играть в псевдодемократию и не тратя времени на имитацию демократических процедур. Демократией нельзя вытащить страну из болота – таких примеров история не знает.

В переходные, кризисные периоды развития государств именно конкретные личности определяют развитие, а не народы. Кто бы что ни говорил, но страновой успех многих азиатских стран, перешедших из третьего мира, связан с конкретными фамилиями. Мы сильно недооцениваем роль личности в истории. Такой режим сохраняется до тех пор, пока институты гражданского общества не заработают в полной мере и только тогда можно будет обеспечить переход к полноценной, неимитационной демократии. Но перед этим нужны годы ручного управления.

Это означает, что Пашиняну с самого начала необходимо было создавать жесткую вертикаль власти с прямым подчинением премьеру руководителей всех рангов -- вплоть до сельских старост. Этого сделано не было, а точнее – все было сделано наоборот, «демократически». Но псевдодемократия в условиях недействующих или коррумпированных институтов приводит к ослаблению власти, вплоть до неуправляемости госсистемы и даже саботажу, что мы и наблюдаем сегодня в полной мере.

Парадокс в том, что на словах Пашинян вполне осознает и признает, что за 30 лет в стране не создано ни одного работающего института, но на деле он повел себя так, будто эти институты существуют и эффективно действуют. Отсюда его контрпродуктивная и алогичная игра в «бархат». Это странное недопонимание Пашинян проявил с самых первых дней, когда, например, сохранил в течение полугода никого не представлявший парламент, ссылаясь на формальное соблюдение неких законных процедур. Впоследствии перечень таких абсурдных ошибок нарастал как снежный ком. На самом деле это был уход от ответственности, не имеющий никакого логического объяснения с учетом того уровня легитимности, который он имел.

Но режим просвещенного авторитаризма -- это авторитарное принятие не любых решений, а единственно правильных, направленных на благо страны и народа. И здесь свою отрицательную роль сыграла вторая фундаментальная ошибка Пашиняна. Будучи лидером политическим, он попытался совместить с этим и функцию экономического лидера, не имея никаких соответствующих компетенций.

На самом деле ему следовало подобрать грамотного экономиста, потенциального автора экономических реформ, и возложить на него ответственность за реформы и формирование команды компетентных реформаторов, а самому стать его политической «крышей». Этого также сделано не было. В результате мы имеем три года невнятной экономической политики без каких-либо осуществленных реформ и каких-либо результатов. Очередные три потерянных года в череде всех последних потерянных тридцати лет. Эти две грубые ошибки и сформировали тот провальный политический и экономический ландшафт, который мы имеем.

Что дальше? Увы, проблема эффективности власти парламентскими выборами не решается. Поэтому связывать надежды с июньской косметической перетасовкой парламента в условиях ожидаемого воспроизводства действующей власти особо не стоит. Только если власть после выборов самым серьезным образом не проанализирует и не сделает должных выводов из своей трехлетней неэффективности. Но в это уже верится с трудом.

Таким образом, власть в Армении продолжает традиционно демонстрировать свою неэффективность и несостоятельность. Как обычно.

Эдуард Нагдалян,

Независимый эксперт