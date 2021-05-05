Среда, 5 Мая 2021 10:23

АрмИнфо. МИД Республики Арцах приветствует инициативу членов Европейского парламента. Об этом говорится в заявлении карабахского внешнеполитического ведомства.

"Приветствуем письмо за подписью 121 члена Европейского парламента, направленное президенту Европейской Комиссии и президенту Европейского Совета о необходимости немедленного освобождения армянских военнопленных, незаконно удерживаемых Азербайджаном.

Позиция членов Европарламента, которые заявили о нарушениях Азербайджаном международного гуманитарного права и выступили в поддержку законного требования Арцаха, засуживает высокой оценки. Она является ярким примером гуманизма, морально- этических ценностей и уважения норм и принципов международного права", - говорится в заявлении МИД НКР.

Накануне, 121 европейских депутата обратились к президенту Европейской Комиссии и президенту Европейского Совета с призывом принудить Азербайджан вернуть более 200 армянских военнопленных, удерживаемых после подписания заявления о прекращении огня 9 ноября 2020 года.