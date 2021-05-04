Вторник, 4 Мая 2021 21:18

АрмИнфо.. Самолет с армянским пленными приземлился в аэропорту Эребуни. Экс заместитель директора Государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха Борис Авакян отметил, что армянских пленных удалось вернуть на Родину благодаря усилиям руководства РФ и командующего российским миротворческим контингентом Рустама Мурадова.

Поблагодарив российскую сторону за помощь, Авакян выразил надежду, что усилия в этом направлении будут продолжены. «Это великое дело вселяет надежду, что и все остальные дождутся этого важного события для себя», - подчеркнул он.

О состоянии вернувшихся домой пленных, по его словам, будет известно после прохождения обследования в госпитале Мурацан, где последние сейчас находятся.

Напомним, что сегодня в азербайджанских СМИ появилась информация о том, что Баку принял решение вернуть на Родину трех армянских военнопленных – Роберта Варданяна, Самвела Шухяна и Сейрана Тамразяна.