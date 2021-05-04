Вторник, 4 Мая 2021 20:51

АрмИнфо. <Как мне представляется, отношения Москвы к тому, что происходит в Армении, в частности противоборство Пашиняна с главным соперником Робертом Кочаряном, вторым президентом и личным другом Владимира Путина достаточно, я бы сказал, выражено демонстративно индифферентно>, - заявил в интервью радиостанции <Эхо Москвы> политолог Аркадий Дубнов.

В Кремле говорят <...то есть так, ребята, давайте сравнитесь друг с другом, вступите в открытую схватку. Мы делаем вид, что мы вам никому не помогаем, а вы делаете вид, что вы нам не нужны как бы или мы вам. Короче говоря, как только станет ясно, что Пашинян побеждает, мы скажем: ну вот мнение армянского народа выражено. Мы поддерживаем любого лидера, который придет к власти. Мы воспитали Пашиняна теперь в качестве этого, я бы сказал управляемого лидера>.

Армянское руководство, считает политолог, в последние времена и лично сам Пашинян и те, кто от него впрямую зависят, его команда, демонстрируют абсолютно равнение на Москву. Так что я не вижу, никакой бурной, я бы сказал, трагической развязки этих событий до проведения самих выборов. И я полагаю, что выборы окончатся победой правящей партии нынешней. И он получил большинство не такое сильное, как было в 18-м году. Тем не менее, его кандидатура в качестве премьера будет утверждена и он возобновит свою деятельность в качестве армянского лидера>, подчеркнул Дубнов.

<... Я думаю, что в Армении, то есть не я думаю, уже есть коллеги, которые утверждают, что перестало быть справедливым суждение, что Армения вся очень сильно болеет проблемой Карабаха. То есть Карабах перестает быть центровой проблемой армянства нынешнего. В республике Армения. Их заботит сегодня не меньше, а может быть в большей степени проблема сохранения армянского государства как такового безотносительно судьбы Карабаха. В каком-то отношении судьба, возможно, той части Карабаха, которая остается не под азербайджанским контролем, а под властью либо российских миротворцев, либо армянской администрации, карабахской республики непризнанной. Это судьба не кажется сегодня определяющей для будущего самой Армении. Видимо, так или иначе, армянское общество приходит к необходимости пересмотреть субстантивность самой проблемы будущего Армении после этой трагической войны. А значит если так, то ну что же, если вы голосуете за этого человека, за Пашиняна, который вам обещал 2-3 года назад борьбу против коррупции, за справедливость - ну что же, пока большая часть Армении ему готова верить. Потому что она не хочет возвращения тех кланов, которые уже были у власти, и против которых общество поднялось, возглавляемое Николом Пашиняном. Так что впереди еще достаточно много времени, Пашинян будет демонстрировать, что он способен исполнить то, что он обещал три года назад>, - подчеркнул Политолог.