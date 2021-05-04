Вторник, 4 Мая 2021 20:42

АрмИнфо. Ссылаясь на достоверные источники, азербайджанское издание Caliber.Az, Спутник - Азербайджан и другие СМИ сообщает, что трое армянских военнопленных, удерживаемых в Азербайджане, будут возвращены на Родину.

Согласно источнику, пленные будут доставлены в Ереван на военном самолете Баку-Ереван в сопровождении командующего российским миротворческим контингентом Рустамом Мурадовым.

Сообщается, что освобождены Роберт Варданян, Самвел Шухян и Сейран Тамразян. <Несмотря на то, что в ходе расследования было подтверждено, что эти лица являются армянскими военнослужащими, их причастность к преступной деятельности, включая операции, в результате которых были убиты или ранены азербайджанские военнослужащие или гражданские лица, не была установлена>, - говорится в тексте, растиражированном азербайджанскими СМИ.

Отметим, что с армянской стороны пока не последовало официального подтверждения подобной информации.