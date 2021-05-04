Вторник, 4 Мая 2021 19:59

АрмИнфо.И.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян провел телефонные разговоры со своими таджикскими и киргизским коллегами - Сироджиддином Мухриддиновичем и Русланом Казакбаевым.

Согласно сообщению пресс-службы МИД, в ходе телефонных разговоров, глава внешнеполитического ведомства Армении подчеркнул важность усилий, направленных на сохранение стабильности и мира в Центрально-Азиатском регионе. Он выразили надежду, что благодаря предпринимаемым шагам в будущем можно будет предотвратить столкновения на границе. Ара Айвазян выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами во время инцидента на границе и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Согласно источнику, в телефонном разговоре с главой МИД Таджикистана, стороны обсудили также ряд вопросов двусторонней повестки и обменялись мнениями о предстоящих мероприятиях в рамках председательства Таджикистана в ОДКБ.

В ходе разговора с МИД Киргизии, собеседники затронули ряд вопросов, касающихся двусторонней повестки, которые обсуждались на состоявшейся 2 апреля встречи в рамках министерского заседания СНГ. Напомним, что 29 апреля примерно с 04:40 (01:40 по Москве) в местности Кочо-Бою Баткенского района Баткенской области Киргизии обстановка обострилась. По сообщению ГКНБ, таджикская сторона начала обстреливать проезжающие автомашины граждан Киргизии из охотничьих ружей. Кроме того, киргизские пограничники отмечают, что граждане Таджикистана бросают камни в киргизских граждан и принадлежащие им дома. По данным ГКНБ, трое киргизстанцев пострадали в ходе конфликта. Ранее в Душанбе сообщили, что два гражданина Таджикистана были ранены в четверг в результате обстрела с киргизской стороны. В сообщении отмечалось, что конфликт начался в среду около 16:00 на участке водораспределительного пункта "Головной". По данным таджикских властей, граждане Киргизии "начали забрасывать камнями мирных жителей" Таджикистана, в результате чего пострадали семь человек.