Вторник, 4 Мая 2021 19:56

АрмИнфо. Армения и Казахстан тесно сотрудничают и в двустороннем, и в многостороннем форматах, но, тем не менее, объем товарооборота не соответствует существующему потенциалу. Об этом заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе встречи с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в РА Болатом Иманбаевым.

<Необходимо уделить большое внимание углублению экономического партнерства, поскольку оно является одним из важнейших показателей развития сотрудничества>, - подчеркнул Пашинян.

В свою очередь Посол выразил готовность приложить максимальные усилия для развития армяно- казахского политического, экономического, культурного и гуманитарного партнерства. Он согласился с мнением и.о. премьера Армении о том, что имеющийся в экономической сфере потенциал реализуется неполноценно. В этой связи Посол обозначил, что намерен активно работать как по экономическим, так и по другим взаимовыгодным направлениям.

Как сообщает пресс-служба правительства, собеседники обменялись мнениями ксаемо повестки армяно-казахсских отношений и планов по ее обогащению. В контексте активизации торгово- экономических связей, привлечения инвестиций была отмечена важность работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, следующее заседание которой планируется провести в течение этого года.

Согласно источнику, и. о. премьер-министра РА коснулся и ситуации, создавшейся в результате развязанной Азербайджаном военной агресии в отношении Арцаха, гуманитарных проблем, отметив, что Азербайджан продолжает не выполнять взятые на себя обязательства в рамках подписанного трехстороннего заявления от 9 ноября, в частности 8-й пункт, тем самым подрывая стабильность в регионе.

Никол Пашинян также обратил внимание на политику Азербайджана по уничтожению памятников культуры на подконтрольных Азербайджану территориях в Арцахе, подчеркнув, что международное сообщество должно приложить усилия для предотвращения этих проявлений вандализма.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Казахстаном в 2020 году увеличился на 96%, составив $16.3 млн. При этом объемы экспорта увеличилсь на 19,3% до $6.5 млн. драмов, импорта - в 3.4 раза до $9.8 млн.

В январе-феврале 2021 года объемы товарооборота также продемонстрровали рост, увеличившись на 55,6% до $2.1. млн. Экспорт возрос на 60,2% до $1.6 млн., при росте импорта на 43,9% до 567.8 тыс.-