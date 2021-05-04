Вторник, 4 Мая 2021 19:13

АрмИнфо.Парламент Армении 4 мая во втором и окончательном чтении обсудил проект закона "О внесении изменений в закон РА "О рекламе" РА, который предусматривают введение ограничений на рекламу тотализаторов и казино по времени.

Как отметил заместитель министра финансов Армении Армен Айрапетян, основная обеспокоенность, прозвучавшая в СМИ в связи с предлагаемыми поправками по ограничению рекламы, касалась полного запрета рекламы. Данную меру, как пояснил замминистра, все еще предстоит обсудить как в правительстве, так и на общественной площадке. Помимо этого, обеспокоенность прозвучала также в связи с предлагаемым проектом закона, в котором изменения предлагаются в форме ограничений - вместо ограничений по объёму рекламы, вносятся ограничения по времени. Представитель Минфина поспешил успокоить представителей СМИ, заявив, что инициатива не направлена против медиа и сокращение их бюджета. Цель, как пояснил он, урегулировать сферу и обеспечить правоприменительную практику в полном объёме.

Напомним, 24 марта парламент обсудил в первом чтении предложенный правительством проект о внесении поправок в закон "О рекламе". Документом предлагается вместо установленного ограничения на рекламу тотализаторов и игр с интернет-выигрышем в 20% от объема интернет-сайта применить ограничение по времени - транслировать рекламу в период с 22:00 до 07:00 часов. Законодатель предлагает также, чтобы меры ответственности, обозначенные в пункте 2.2 статьи 26 закона "О рекламе", применялись за нарушение установленных требований к рекламе лотерей, игр с интернет-выигрышем, игр с выигрышем и казино. Мониторинг возлагается на Комитет государственных доходов.