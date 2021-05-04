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АрмИнфо.Парламент Армении 4 мая во втором и окончательном чтении обсудил проект закона "О внесении изменений в закон РА "О рекламе" РА, который предусматривают введение ограничений на рекламу тотализаторов и казино по времени.
Как отметил заместитель министра финансов Армении Армен Айрапетян, основная обеспокоенность, прозвучавшая в СМИ в связи с предлагаемыми поправками по ограничению рекламы, касалась полного запрета рекламы. Данную меру, как пояснил замминистра, все еще предстоит обсудить как в правительстве, так и на общественной площадке. Помимо этого, обеспокоенность прозвучала также в связи с предлагаемым проектом закона, в котором изменения предлагаются в форме ограничений - вместо ограничений по объёму рекламы, вносятся ограничения по времени. Представитель Минфина поспешил успокоить представителей СМИ, заявив, что инициатива не направлена против медиа и сокращение их бюджета. Цель, как пояснил он, урегулировать сферу и обеспечить правоприменительную практику в полном объёме.
Напомним, 24 марта парламент обсудил в первом чтении предложенный правительством проект о внесении поправок в закон "О рекламе". Документом предлагается вместо установленного ограничения на рекламу тотализаторов и игр с интернет-выигрышем в 20% от объема интернет-сайта применить ограничение по времени - транслировать рекламу в период с 22:00 до 07:00 часов. Законодатель предлагает также, чтобы меры ответственности, обозначенные в пункте 2.2 статьи 26 закона "О рекламе", применялись за нарушение установленных требований к рекламе лотерей, игр с интернет-выигрышем, игр с выигрышем и казино. Мониторинг возлагается на Комитет государственных доходов.
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|Аркадий Дубнов: Отношение Москвы к выборам в Армении выражено демонстративно индифферентно
|Бакинские СМИ сообщают о передаче трех армянских военнопленных
|Суд приговорил сирийских террористов-наемников к пожизненному заключению из-за участия в боевых действиях против Арцаха
|Ара Айвазян провел телефонные разговоры с МИД Киргизии и Таджикистана
|"Содействие раненым военнослужащим" и фонд "Азнавура" запускают новый проект по социальной реинтеграци раненых военнослужащих
|Реклама тотализаторов в армянских СМИ будет ограничена
|Карен Абрамян покинул пост замначальника Генштаба ВС Армении
|Евродепутаты обратились к Урсуле фон дер Ляйен и Шарлю Мишелю с призывом заставить Азербайджан освободить армянских военнопленных
|МИД Армении осуждает действия Азербайджана в отношении собора Казанчецоц в Шуши
|Армянский парламент рассматривает возможность амнистии для уклонистов от армии
|Аналитик: В реальности Армении не удалось отказаться от обещаний Сержа Саргсяна
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|Политик: Войну проиграл не лично Пашинян, а живущий в замке армянский генерал
|Актуальные вопросы туркмено- казахстанских отношений обсуждены в ходе телефонного разговора
|"Мой шаг": Снос азербайджанцами куполов храма Казанчецоц в Шуши - варварство, в котором прослеживается почерк Турции
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|Пашинян назначил служебное расследование в отношении главного секретаря Комитета кадастра
|Число новых случаев заражения коронавирусом в Армении второй день подряд уступает количеству выздоровевших граждан
|Процессы вокруг Нагорного Карабаха и влияние России на них были отражены в докладе Военной разведки США
|Офис Омбудсмена Армении изучил 297 видеоматериалов и фотографий о зверствах азербайджанцев в отношении армянских военнослужащих и гражданских лиц
|Более 100 аргентинских общественно-политических деятелей и НПО призвали Баку освободить армянских военнопленных
|Мовсес Акопян обвиняется в разглашении гостайны
|Генсек СЕ: В Азербайджане была серьезно ограничена деятельность медиа во время войны в Карабахе
|Азербайджанцы демонтировали купола собора Казанчецоц в Шуши
|Ардшинбанк совместно с российским СберБанком запустили мгновенные денежные переводы по номеру телефона
|Ара Айвазян на встрече с иракскими парламентариями выразил обеспокоенность политикой Турции по экспорту нестабильности в соседние регионы
|Никол Пашинян назвал причины, которые способствовали признанию Геноцида армян президентом Байденом
|Азербайджанские военные замучили и убили 19 армянских военнопленных и гражданских лиц
|Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту сокрытия Президентом Армении двойного гражданства
|Подведены итоги акции, посвященной Женским праздникам
|Никол Пашинян раскрыл новые детали переговоров по Карабаху
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Парламент Армении на спецзаседании не избрал премьер-министра
|Пашинян заверяет: Благодаря российским войскам созданы дополнительные гарантии безопасности Сюника
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|Прогноз: Встреча Путин-Байден способна завести ситуацию в окончательный тупик
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|Посол Армении: Прямое участие Турции в боевых действиях в Карабахе было направлено на реализацию ее экспансионистской политики в регионе
|Востоковед: Москва стремится к полноценной реализации всех договоренностей с Ереваном и Баку без исключения
|Парламент Армении собрался на внеочередное заседание по вопросу "неизбрания" премьер-министра
|И.о. главы Минздрава Армении сообщает о наращивании темпов вакцинации
|Генпрокуратура допросила президента Арцаха
|За сутки в Армении подтвердилось 145 случаев заражения, выздоровело - 717
|Элен Асатрян выступила с резолюцией, требующей от Конгресса США ввести санкции в отношении Турции и Азербайджана за военные преступления в Арцахе
|ANCA выражает разочарование отказом Байдена от применения 907-ой поправки в отношении Азербайджана
|В селе Кармир Шука будет расширена программа жилищного строительства
|Армения и Ирак сверили часы по повестке взаимодействия
|Омбудсмен Армении призвал дать оценку заявлениям Алиева, затрагивающим суверенитет Армении и искажающим исторические факты
|Опрос MPG: «Мой шаг» впереди, в том числе за счет жителей сельских общин
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Консультирование - не есть вмешательство: Артур Давтян о действиях советника премьер-министра
|Сердар Бердымухамедов: товарооборот между Туркменистаном и Россией превысил $1,3 млрд
|Действиям всех лиц, в том числе Пашиняна, будет дана правовая оценка - Генпрокурор РА
|Банк ВТБ (Армения) профинансировал ООО «АГ Импекс» с целью осуществления бизнес проектов компании
|Генпрокуратура Армении обещает - скоро по делам о незаконном обогащении иски будут поданы в суды
|В Армении инициирован процесс лицензирования дошкольных учреждений
|Омбудсмен Армении вновь указал актуальность создания зоны безопасности в Сюнике и приоритеность возвращения всех армян из азербайджанского плена
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