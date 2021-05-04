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 Вторник, 4 Мая 2021 16:11

О состоявшейся XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана

О состоявшейся XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана

АрмИнфо.Истинные друзья в Армении, как и во всем мире с радостью следят за воистину вдохновляющими успехами Казахстана. Мы с интересом прочитали информацию о состоявшейся XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана под председательством Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Первый Президент Казахстана представил важнейшие принципы, в соответствии с которыми должны быть выстроены государственная политика и новая идентичность нации в ближайшие годы. Он особенно подчеркнул важность принятия мер по повышению эффективности деятельности АНК в качестве действенного института общественного развития в новых условиях, призвал быть готовыми в любое время дать отпор любому вызову, который может нанести ущерб казахстанской модели межэтнического согласия.

          Отметим, что традиции национальной и религиозной толерантности казахского народа восходят корнями к эпохе Дешт-и-Кипчака: в действительности история Северной Евразии богата такими проявлениями высокого гуманизма, национального и межконфессионального согласия и прагматического взаимодействия, аналоги которых нужно поискать и очень трудно найти в истории западноевропейской. Армяно-казахские культурные и экономические связи также имеют многовековую историю, и феномен армянографичных-кипчакоязычных манускриптов является одним из неоспоримых примеров вышесказанного. Памятны уроки классика казахской и мировой литературы Абая, последовательно опровергающие национальную рознь и чванливость, раскрывающие светлую истину – лишь, любя людей, можно достичь мудрости и овладеть миром!

          Потомки людей разных национальностей, исповедующих разные религии, никогда не забудут, как казахский народ, страна которого по велению «отца народов» была превращена в территорию «всесоюзной ссылки», так и не озлобился от кровоточащих в общественном сознании ран, нашел в себе силы воспрянуть после общенационального бедствия (которому так трудно дать определение даже сегодня) – неимоверно жесточайшего голода тридцатых годов и протянуть руку помощи (вернее – спасения!) ссыльным русским, крымским татарам, чеченцам, немцам, ингушам, армянам, евреям и представителям других народов… И ведь Казахстан остался для всех бедствующих-ссыльных и их родни… таким любимым!

          Хотелось бы выразить сердечную благодарность - политическому руководству Казахстана – Первому Президенту Казахстана, Почетному Председателю Ассамблеи народа Казахстана Нурсултану Назарбаеву, Президенту Касым-Жомарту Токаеву, который ныне возглавил Ассамблею народа Казахстана и всему казахскому народу за, мало сказать, доброе, истинно братское отношение к многотысячной  казахстанской армянской общине, которая вносит свою посильную лепту в прогресс современного динамично развивающегося государства и представлена в АНК. Пользуясь случаем, хотелось бы рапортовать нашим казахским друзьям, что за последние два года в Ереване, благодаря сотрудничеству востоковедов, дипломатов и литераторов наших стран были изданы три книги в переводе на армянский язык – фундаментальная «Антология казахской литературы» (впервые), «Слова назидания» Абая Кунанбаева (впервые) и роман-эпопея «Путь Абая» М. Ауэзова (новая редакция, с соответствующим предисловием). В разных странах и на разных языках армянские тюркологи опубликовали статьи и представили доклады на международных конференциях по проблематике казахской литературы (в том числе, конечно же, и посвященные 175-летию великого Абая), армяно-казахским многовековым культурным связям. Наше сотрудничество, вне всяких сомнений, с казахскими коллегами и собратьями по перу будет продолжаться. Будут все новые и новые интересные публикации.

 

Александр Сафарян

Профессор, зав. кафедрой тюркологии Ереванского государственного университета


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