Вторник, 4 Мая 2021 14:50

АрмИнфо.Действия, осуществляемые Азербайджаном в соборе Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши достойны осуждения, тем более, что уже есть множество прецедентов разрушения армянских культовых сооружений, памятников и оправдания этих деяний. Об этом говорится в заявлении МИД Армении в связи с демонтажем купола собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши.

В армянском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что среди многочисленных военных преступлений, совершенных азербайджанскими Вооруженными силами в ходе широкомасштабной военной агрессии Азербайджан против Арцаха можно назвать умышленный двойной ракетный удар в течение одного дня по собору Казанчецоц в Шуши из высокоточного оружия, за которыми, после установления режима прекращения огня последовали акты вандализма.

"Примечательно, что Азербайджан осуществляет действия, связанные с церковью Казанчецоц в Шуши, без консультации с Армянской апостольской церковью, что является очевидным нарушением права верующих на свободу вероисповедания.

Не менее тревожно и то, что Азербайджан начал изменение архитектурного вида церкви еще до начала работ Миссии экспертов ЮНЕСКО по оценке. Очевидно, что Баку преднамеренно блокирует доступ экспертов ЮНЕСКО к объектам армянского культурного наследия, находящимся под угрозой, с одной стороны, чтобы скрыть совершенные им военные преступления, а с другой стороны, чтобы изменить историко­архитектурную целостность памятника.

В этой ситуации все опасения армянской стороны о том, что эти действия Азербайджана являются вандализмом, направленным на лишение Кафедрального собора Шуши армянской идентичности, более чем обоснованы", - отмечается в заявлении МИД Армении.

Вместе с тем в армянском внешнеполитическом ведомстве констатировали, без участия международных экспертов, в первую очередь, экспертов ЮНЕСКО по документированию и восстановительным работам при существующем положении, не могут быть проведены какие-либо действия, связанные с собором Казанчецоц и с другими многочисленными армянскими историко-культурными памятниками и местами поклонения, находящимися на территориях Арцаха, оказавшихся под азербайджанской оккупацией.

"Собор Шуши - один из важных центров Армянской апостольской церкви в Арцахе, он должен служить для верующих святилищем", - заключили в МИД Армении. Отметим, что накануне в СМИ были растиражированы фотографии, на которых видно, что азербайджанская сторона демонтировала купол собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши, который после боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта перешел под азербайджанский контроль. Ранее стало известно, что азербайджанцы сняли ангелов с входных ворот собора и снесли ограду.