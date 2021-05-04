Вторник, 4 Мая 2021 14:49

АрмИнфо.Армянские парламентарии 4 мая обсудили в первом чтении проект закона "Об объявлении амнистии в отношении лиц, уклонившихся от призыва на срочную военную или альтернативную службу, от учебных сборов или мобилизационного призыва".

Как заявил замминистра юстиции республики Армен Ованнисян, представляя проект закона, правительство предлагает объявить амнистию в отношении лиц, которые подозреваются совершении преступления, обвиняются или осуждены по ч.1, ст. 327 ст. УК, которым исполнилось 27 лет (рядовой состав) и 35 лет (офицеры запаса) по 26 сентября 2020 года включительно.

Документом предлагается объявить амнистию - освободить от наказания лиц, которые несут наказание, связанное с лишением свободы, или в отношении лиц, к которым применено условное наказание или отсрочка наказания, и в отношении лиц, к которым не применялось наказание, не связанное с лишением свободы. Предлагается также приостановить контроль в отношении условно-досрочно освобожденных лиц.

Амнистия будет применена к лицу, находящемуся в розыске, и который до 31 декабря 2021 года добровольно явится в следственный орган, а если дело находится в суде - в суд. Амнистия не будет распространяться на граждан, которые обвиняются по иным статьям Уголовного кодекса.

По подсчетам Минюста, под действие законопроекта подпадут более 5 тыс. граждан, находящихся в розыске, и более 120 осужденных, которые будут освобождены.