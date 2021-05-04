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АрмИнфо.Армянские парламентарии 4 мая обсудили в первом чтении проект закона "Об объявлении амнистии в отношении лиц, уклонившихся от призыва на срочную военную или альтернативную службу, от учебных сборов или мобилизационного призыва".
Как заявил замминистра юстиции республики Армен Ованнисян, представляя проект закона, правительство предлагает объявить амнистию в отношении лиц, которые подозреваются совершении преступления, обвиняются или осуждены по ч.1, ст. 327 ст. УК, которым исполнилось 27 лет (рядовой состав) и 35 лет (офицеры запаса) по 26 сентября 2020 года включительно.
Документом предлагается объявить амнистию - освободить от наказания лиц, которые несут наказание, связанное с лишением свободы, или в отношении лиц, к которым применено условное наказание или отсрочка наказания, и в отношении лиц, к которым не применялось наказание, не связанное с лишением свободы. Предлагается также приостановить контроль в отношении условно-досрочно освобожденных лиц.
Амнистия будет применена к лицу, находящемуся в розыске, и который до 31 декабря 2021 года добровольно явится в следственный орган, а если дело находится в суде - в суд. Амнистия не будет распространяться на граждан, которые обвиняются по иным статьям Уголовного кодекса.
По подсчетам Минюста, под действие законопроекта подпадут более 5 тыс. граждан, находящихся в розыске, и более 120 осужденных, которые будут освобождены.
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|Офис Омбудсмена Армении изучил 297 видеоматериалов и фотографий о зверствах азербайджанцев в отношении армянских военнослужащих и гражданских лиц
|Более 100 аргентинских общественно-политических деятелей и НПО призвали Баку освободить армянских военнопленных
|Мовсес Акопян обвиняется в разглашении гостайны
|Генсек СЕ: В Азербайджане была серьезно ограничена деятельность медиа во время войны в Карабахе
|Азербайджанцы демонтировали купола собора Казанчецоц в Шуши
|Ардшинбанк совместно с российским СберБанком запустили мгновенные денежные переводы по номеру телефона
|Ара Айвазян на встрече с иракскими парламентариями выразил обеспокоенность политикой Турции по экспорту нестабильности в соседние регионы
|Никол Пашинян назвал причины, которые способствовали признанию Геноцида армян президентом Байденом
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|Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту сокрытия Президентом Армении двойного гражданства
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|Пашинян заверяет: Благодаря российским войскам созданы дополнительные гарантии безопасности Сюника
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|Востоковед: Москва стремится к полноценной реализации всех договоренностей с Ереваном и Баку без исключения
|Парламент Армении собрался на внеочередное заседание по вопросу "неизбрания" премьер-министра
|И.о. главы Минздрава Армении сообщает о наращивании темпов вакцинации
|Генпрокуратура допросила президента Арцаха
|За сутки в Армении подтвердилось 145 случаев заражения, выздоровело - 717
|Элен Асатрян выступила с резолюцией, требующей от Конгресса США ввести санкции в отношении Турции и Азербайджана за военные преступления в Арцахе
|ANCA выражает разочарование отказом Байдена от применения 907-ой поправки в отношении Азербайджана
|В селе Кармир Шука будет расширена программа жилищного строительства
|Армения и Ирак сверили часы по повестке взаимодействия
|Омбудсмен Армении призвал дать оценку заявлениям Алиева, затрагивающим суверенитет Армении и искажающим исторические факты
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Консультирование - не есть вмешательство: Артур Давтян о действиях советника премьер-министра
|Сердар Бердымухамедов: товарооборот между Туркменистаном и Россией превысил $1,3 млрд
|Действиям всех лиц, в том числе Пашиняна, будет дана правовая оценка - Генпрокурор РА
|Банк ВТБ (Армения) профинансировал ООО «АГ Импекс» с целью осуществления бизнес проектов компании
|Генпрокуратура Армении обещает - скоро по делам о незаконном обогащении иски будут поданы в суды
|В Армении инициирован процесс лицензирования дошкольных учреждений
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