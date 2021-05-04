Вторник, 4 Мая 2021 14:43

АрмИнфо.Независимый депутат Геворк Петросян 4 мая предложил ввести уголовное наказание для чиновников за распространение ложной информации.

Как отметил парламентарий, многие госчиновники сегодня дезинформируют общественность, лгут самым бессовестным образом. Предусмотрев уголовную ответственность за подобную деятельность, как считает Петросян, можно будет предотвратить "деятельность подобных лжецов".

"Предлагаю предусмотреть наказание за ложь со стороны государственных лиц. К примеру, Арцрун Ованнисян (в ходе войны в Арцахе являлся официальным представителем МО Армении и в ежедневном режиме представлял информацию о военных действиях, выступая с лозунгом "Мы победим", ред.), который врал 43 дня войны, говоря, что победим, но потом оказалось, что терпим поражение", - сказал Петросян, при этом подчеркнув, что законопроект не "сшивается" под конкретного человека.

Представитель профильной парламентской комиссии Сисак Габриелян в ответ отметил, что в уголовном кодексе и сейчас "в некотором смысле" есть подобное положение. Вместе с тем, он напомнил, что все парламентарии также являются носителем гостайны, но не могут ее разглашать. "Если, к примеру, журналист направит нам вопрос, то мы либо должны раскрыть секретную информацию и попасть под статью об ее разглашении, либо соврать и попасть под статью о представлении ложной информации", - сказал Габриелян.

В результате, профильная комиссия НС отклонила законодательную инициативу, и законопроект не был включен в повестку обсуждений парламента.