Вторник, 4 Мая 2021 12:49

АрмИнфо.Сегодня, 3 мая состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили наиболее актуальные вопросы, связанные с дальнейшим укреплением туркмено-казахстанских отношений.

В ходе беседы министры уделили особо внимание подготовке к предстоящему в 2021 году официальному визиту Президента Республики Казахстан в Туркменистан.

В этом контексте, состоялся обмен мнениями, связанный с организацией данного визита, включая подготовку к очередному заседанию Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которое запланировано к проведению в канун визита.

Стороны также затронули вопросы, касающиеся проведения в текущем году VI Каспийского Саммита в Туркменистане.

В целях рассмотрения вопросов двустороннего сотрудничества на системном уровне, стороны договорились продолжать регулярные политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран.