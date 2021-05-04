Вторник, 4 Мая 2021 12:46

АрмИнфо.Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян 4 мая на заседании парламента обратился к факту сноса азербайджанцами купола церкви Казанчецоц в Шуши, расценив эти действия как варварство.

По его словам, отношение к армянам, удерживаемым в плену или в любом другом статусе, открытие позорного армянофобного парка в Баку несколько недель назад - еще одно доказательство того, что безопасное существование армян Арцаха в составе Азербайджана невозможно",- указал он.

Председатель постоянной парламентской комиссии Армении по государственно- правовым вопросам Владимир Варданян с трибуны Национального собрания также коснулся "последовательного варварства, который происходит в Азербайджане, в частности, на территории оккупированного Шуши". По его словам, делается это для того, чтобы уничтожить следы армянской идентичности, что в очередной раз говорит о армяноненавистническом отношении Баку. "Этот почерк был использован в Джуге, и если мы не отреагируем и не заставим международное сообщество отреагировать на ситуацию, наши памятники также будут уничтожены", - заявил он, подчеркнув, что прослеживается тот же почерк, что был использован Турцией при превращении собора Св. Софии в мечеть.

На снос купола церкви Казанчецоц отреагировала также глава парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц. Она назвала "так называемые "ремонтные работы" в Шуши", проявлением варварства. Как отметила Макунц, то, что было организовано политическим руководством Азербайджана, можно охарактеризовать лишь как политику расистского государства, которое проявляет этническую ненависть к армянам. По словам депутата, данный вопрос должен быть в центре внимания всех международных структур и сопредседателей Минской группы ОБСЕ. "Этническая ненависть к армянам не может остаться незамеченной", - заявила она.