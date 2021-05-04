Вторник, 4 Мая 2021 11:24

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 3 343 теста на коронавирус, из коих было выявлено 399 новых случаев заражения (11,9%), при этом выздоровело 635 человек, скончалось - 16.

Согласно сообщению министерству здравоохранения, фактическое лечение получает 11 106 пациентов.

По положению на 11:00 4 мая в Армении болезнь подтвердилась в общей сложности у 217 407 граждан (21,8%), число выздоровевших составило 201 107 (92,5%), летальных исходов - 4 165 (1,9%). С момента вспышки пандемии, в стране провели 996 955 тестов на коронавирус.

Кроме того, за прошедший день было выявлено 3 случая, когда у пациента был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число таких случаев достигло 1029.