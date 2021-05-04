Вторник, 4 Мая 2021 10:28

АрмИнфо. Офис Омбудсмена Армении завершили анализ 297 видеоматериалов и фотографий о зверствах азербайджанской стороны в отношении армянских военнослужащих и гражданских лиц, уничтожении и надругательстве над армянским историко-культурным и религиозным наследием. Об этом сообщил Омбудсмен Армении Арман Татоян.

При этом он проинформировал, что эти видео и фотографии, где один и тот же человек может фигурировать в более чем одном видео или фото, в частности, касаются:

98 - пытки и унижение достоинства пленных; 17 - обезглавливания и убийства; 32 - надругательства над телами погибших и расчленения частей тела (например, отрубание руки или уха); 54 - управление страницами социальных сетей пленных, в том числе распространение ненависти и распространение фотографий обезглавленного военнослужащего на его странице; 49 - применение оружия массового уничтожения, запрещенных видов вооружения против гражданских населенных пунктов и лесных территорий Арцаха, в том числе вооружения, содержащие химические элементы; 26 - уничтожение и вандализм в отношении армянского историко-культурного и религиозного наследия, в том числе памятников и церквей; 12 - страниц тех сайтов и социальных сетей (Телеграм, Инстаграм и др.), которыми распространялись видеоматериалы или фотографии жестокости азербайджанской стороны в отношении пленных армянской стороны, разжигающих ненависть, вражду; 9 - участие в войне наемных террористов. Видеозаписи переведены на английский язык, а часть на данном этапе уже и на русский язык.

"Почти все живые люди и погибшие идентифицированы. Достоверность всех видеоматериалов и фотографий подтверждена официальным логотипом защитника прав человека РА.

Исследование собранных видеоматериалов и фотографий показывает, что пытки и жестокости азербайджанских вооруженных сил в отношении пленных армянской стороны, бесчеловечное отношение совершены на почве этнической ненависти. То есть, они были совершены только потому, что жертвы были армянами", - констатировал Омбудсмен Армении.

В тоже время Татоян добавил, что по тому же принципу было уничтожено и подверглось вандализму армянское историко-культурное и религиозное наследие, в том числе памятники и церкви.

"Власти Азербайджана должны понять, что не останутся безнаказанными за указанные грубые нарушения прав человека, военные преступления, систематизированную пропаганду армянофобии и геноцидальную политику.

Исследования защитника прав человека Армении и результаты рассмотрения жалоб постоянно подтверждают, что азербайджанские власти с грубым нарушением требований Международного гуманитарного права и прав человека затягивают освобождение и возвращение пленных армянской стороны на родину, преднамеренно не сообщают реальное число пленных",

- отметил Татоян.

По словам защитника прав человека РА, этой политикой они попирают не только права незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских пленных, но и причиняют им душевные страдания и семьям считающихся без вести пропавшими, намеренно способствуя напряженности в армянском обществе.

"Все указанные видеоматериалы и фотографии будут отправлены соответствующим международным структурам, а также государственным органам Армении с необходимыми пояснениями.

Аппарат омбудсмена Армении продолжает сбор и исследование доказательств азербайджанских зверств", - заключил он.

Отметим, что несмотря на взятые обязательства, Азербайджан вот уже 6 месяцев продолжает удерживать несколько сот армянских пленных и гражданских лиц, отказываясь их возвращать под различными предлогами. Более того, в Баку цинично заявляют, что вернули армянской стороне всех пленных и военнопленных, а оставшиеся - это "террористы". Накануне представители РА в ЕСПЧ сообщили, что азербайджанские военные пытали и затем убили 19 армянских военных и гражданских лиц, в том числе и 4 женщин.