Вторник, 4 Мая 2021 10:28

АрмИнфо. Аргентинские политики, ученые, правозащитники, журналисты, деятели культуры и различные неправительственные организации выступили с заявлением, в котором призвали Азербайджан ускорить процесс возвращения армянских пленных и военнопленных на родину.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении в Аргентине, под заявление подписали более 100 лиц и организаций.

В заявлении, в частности, говорится: "Мы, нижеподписавшиеся организации, учреждения и отдельные лица, выражаем солидарность с борьбой армянской общины Аргентины и присоединяемся к требованию немедленного освобождения и репатриации армянских военнопленных, удерживаемых правительством Азербайджана.

Поведение властей Азербайджана нарушает 8-й пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, подписанное премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, предусматривающий обмен военнопленными, заложниками, другими задержанными и телами, а это в свою очередь является попирательством международного гуманитарного права.

Правительства Армении и Арцаха, высшие органы власти России, эксперты ООН по правам человека, Европейский суд по правам человека, Генеральный секретарь ООН и государственные деятели и депутаты из десятков стран на пяти континентах высказали свое мнение о немедленном освобождении всех армянских военнопленных, содержащихся в Баку. Это обязательство является не только неотъемлемой частью прекращения огня, но и необходимым средством ослабления напряженности с целью смягчения трагических последствий войны".

Отметим, что несмотря на взятые обязательства, Азербайджан вот уже 6 месяцев продолжает удерживать несколько сот армянских пленных и гражданских лиц, отказываясь их возвращать под различными предлогами. Более того, в Баку цинично заявляют, что вернули армянской стороне всех пленных и военнопленных, а оставшиеся - это "террористы". Накануне представители РА в ЕСПЧ сообщили, что азербайджанские военные пытали и затем убили 19 армянских военных и гражданских лиц, в том числе и 4 женщин.