Понедельник, 3 Мая 2021 20:12

АрмИнфо. В совместном заявлении по случаю Всемирного дня свободы печати Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич и Федеральный министр юстиции и защиты потребителей Германии Кристине Ламбрехт, представляющий председательство Германии в Комитете министров Совета Европы, выразили обеспокоенность по поводу нападений на журналистов и ограничений свободы печати во многих частях Европы.

"Право на свободу выражения мнений закреплено в статье 10 Европейской конвенции о правах человека, которую обязались соблюдать все 47 государств - членов Совета Европы, в том числе 27 стран Европейского союза.

В демократическом обществе журналисты играют жизненно важную роль в установлении истины и обеспечении подотчетности власть имущих. Их работа заключается в том, чтобы обеспечить получение гражданами своевременной, точной и достоверной информации, что еще более важно в условиях пандемии COVID-19.

СМИ должны иметь возможность свободно анализировать и подвергать критике меры реагирования государственных органов власти на кризис. Однако, как следует из нового доклада организаций гражданского общества, сотрудничающих с Советом Европы, многие журналисты в период пандемии действительно сталкиваются с растущими препятствиями в выполнении этой важной роли.

К сожалению, мы также наблюдаем рост числа нападений и угроз в адрес журналистов, освещающих публичные манифестации. Это неприемлемо. Как никогда ранее важно, чтобы журналисты могли свободно и безопасно осуществлять свою деятельность.

Содействие свободе выражения мнений в Европе является одной из важнейших целей Совета Европы, председательство в котором в настоящее время осуществляет Германия. По мере того как Европа постепенно выходит из пандемии, все правительства должны стремиться к укреплению нашей общей приверженности свободе выражения мнений и содействовать тому, чтобы эта приверженность была стойкой во времена кризиса в будущем", - говорится в заявлении, на сайте СЕ.

Меж тем, согласно Туран, в вышеупомянутом отчете организаций гражданского общества в разделе об Азербайджане, в частности сказано: "В Азербайджане были введены серьезные ограничения во время войны в Карабахе. Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube и другие социальные сети неоднократно блокировались в течение этого периода Министерством связи.

Нескольким иностранным журналистам был запрещен въезд в страну, а некоторые получившие аккредитацию, не могли свободно передвигаться, как спецкор. France 24 Кэтрин Норрис-Трент.

Репортеры, прибывшие в Нагорный Карабах, попали в черный список властей Азербайджана. МИД заявил, что Баку не несет ответственности за безопасность журналистов, проникших в Нагорный Карабах без разрешения".

В качестве рекомендации указывается, что Азербайджан и Армения должны соблюдать свои обязательства по международному праву в отношении гражданских лиц. "Нападения на журналистов являются военными преступлениями. Государства, вовлеченные в вооруженный конфликт, должны дать указание своим вооруженным силам и полиции оказывать журналистам необходимую и разумную помощь. Они должны устранить административные барьеры и облегчить доступ журналистов, включая упрощение визового режима, въезд на соответствующую территорию, оказание необходимой помощи, не применять ограничительные меры, не лишать аккредитации. Эта касается, как местных, так и иностранных журналистов", - отмечается в заявлении.