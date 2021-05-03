Понедельник, 3 Мая 2021 20:09

АрмИнфо. Азербайджанцы демонтировали купола собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши. Об этом на своей на странице в Facebook 3 мая написал начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.

"Ваше несчастье в вашей голове, а ваша мрачность связана с бездарностью и турецким подданством. Вы не поняли боли нашей души. В преддверии 9 мая турок снял купола с собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши. Это фото я сделал несколько дней назад", - написал Тадевосян.

Напомни, что в ходе широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха, противник дважды наносил ракетные удары по собору в Шуши. Причем удары были нанесены в то время, когда в соборе находились мирные жители, в том числе и российские журналисты, которые пострадали в результате этой атаки.

После сдачи Шуши, это не первый случай, когда противник совершает акты вандализма по отношению к собору. Неделями ранее противник снял ангелов с ворот армянской святыни Шуши и снёс ограды.

Заметим, также, что ранее президент РФ заявлял, что собор будет находиться под его личным покровительством.

Также напомним, что после сдачи Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Шуши был "несчастным и мрачным городом".