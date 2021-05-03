Понедельник, 3 Мая 2021 18:37

АрмИнфо.Отныне все клиенты- пользователи Мобильного приложения СберБанка России смогут переводить деньги со своего мобильного телефона на счет клиентов Ардшинбанка. Мгновенные переводы осуществляются через приложение СберБанк Онлайн, для отправки перевода достаточно знать только номер телефона получателя перевода.

Чтобы получить перевод, получатель - клиент Ардшинбанка должен предоставить отправителю свой номер телефона, зарегистрированный в банке. Отправителю необходимо перейти в пункт меню «Платежи – За рубеж – По номеру телефона на карту/счет» в СберБанк Онлайн, выбрать Ардшинбанк в качестве банка-получателя перевода и ввести этот номер телефона и сумму перевода.

В день можно отправлять до 50 000 рублей. Перечисленная сумма зачисляется на счет клиента Ардшинбанка в течение нескольких секунд в валюте счета получателя.