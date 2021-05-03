|Мовсес Акопян обвиняется в разглашении гостайны
|Генсек СЕ: В Азербайджане была серьезно ограничена деятельность медиа во время войны в Карабахе
|Азербайджанцы демонтировали купола собора Казанчецоц в Шуши
|Ардшинбанк совместно с российским СберБанком запустили мгновенные денежные переводы по номеру телефона
|Ара Айвазян на встрече с иракскими парламентариями выразил обеспокоенность политикой Турции по экспорту нестабильности в соседние регионы
|Никол Пашинян назвал причины, которые способствовали признанию Геноцида армян президентом Байденом
|Азербайджанские военные замучили и убили 19 армянских военнопленных и гражданских лиц
|Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту сокрытия Президентом Армении двойного гражданства
|Подведены итоги акции, посвященной Женским праздникам
|Никол Пашинян раскрыл новые детали переговоров по Карабаху
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Парламент Армении на спецзаседании не избрал премьер-министра
|Пашинян заверяет: Благодаря российским войскам созданы дополнительные гарантии безопасности Сюника
|В результате войны Арцах потерял 80% туристического потенциала
|Прогноз: Встреча Путин-Байден способна завести ситуацию в окончательный тупик
|Никол Пашинян предостерег определенные силы от нарушения договоренностей по выборам
|Посол Армении: Прямое участие Турции в боевых действиях в Карабахе было направлено на реализацию ее экспансионистской политики в регионе
|Востоковед: Москва стремится к полноценной реализации всех договоренностей с Ереваном и Баку без исключения
|Парламент Армении собрался на внеочередное заседание по вопросу "неизбрания" премьер-министра
|И.о. главы Минздрава Армении сообщает о наращивании темпов вакцинации
|Генпрокуратура допросила президента Арцаха
|За сутки в Армении подтвердилось 145 случаев заражения, выздоровело - 717
|Элен Асатрян выступила с резолюцией, требующей от Конгресса США ввести санкции в отношении Турции и Азербайджана за военные преступления в Арцахе
|ANCA выражает разочарование отказом Байдена от применения 907-ой поправки в отношении Азербайджана
|В селе Кармир Шука будет расширена программа жилищного строительства
|Армения и Ирак сверили часы по повестке взаимодействия
|Омбудсмен Армении призвал дать оценку заявлениям Алиева, затрагивающим суверенитет Армении и искажающим исторические факты
|Опрос MPG: «Мой шаг» впереди, в том числе за счет жителей сельских общин
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Консультирование - не есть вмешательство: Артур Давтян о действиях советника премьер-министра
|Сердар Бердымухамедов: товарооборот между Туркменистаном и Россией превысил $1,3 млрд
|Действиям всех лиц, в том числе Пашиняна, будет дана правовая оценка - Генпрокурор РА
|Банк ВТБ (Армения) профинансировал ООО «АГ Импекс» с целью осуществления бизнес проектов компании
|Генпрокуратура Армении обещает - скоро по делам о незаконном обогащении иски будут поданы в суды
|В Армении инициирован процесс лицензирования дошкольных учреждений
|Омбудсмен Армении вновь указал актуальность создания зоны безопасности в Сюнике и приоритеность возвращения всех армян из азербайджанского плена
|Конверс Банк. Еще один кэшбэк в связи с еще одним праздником
|Генрпокурор Армении в поисках того, кто его обвинит в провале дела "1 марта"
|Артур Давтян заверил: Генпрокуратура Армении действует в рамках закона
|Байрамов продолжает цинично заверять: Азербайджан вернул всех армянских военнопленных
|Роберт Кочарян открыл для себя в армянском обществе два новых качества - терпимость ко лжи и непрофессионализму
|Арман Гукасян: Народ Армении даст справедливую оценку, как действующей власти, так и ее оппонентам
|Ничего личного: Госслужба контроля проводит проверки в Сюнике
|Президент Армении привлек внимание главы МККК на проблему армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном
|Пять пожарно-спасательных расчета направлены на тушение пожара в туннеле в центре Еревана
|Марукян: Армянский народ находится в плену двух разрушительных потоков - бывших и нынешних
|Президенты Туркменистана и Узбекистана отметили позитивную динамику двусторонних отношений
|Ара Айвазян обратил внимание французских парламентариев на гуманитарную ситуацию в Арцахе после турецко-азербайджанской агрессии
|За сутки в Армении выявлено 536 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 964 человека
|Прогноз: Санкции в отношении США в первую очередь навредят самой Турции
|Прогноз: Новая сделка Путин-Эрдоган по Южному Кавказу и Украине отнюдь не исключена
|Степанакерт: операция «Кольцо» стала очередным проявлением геноцидальной политики Азербайджана
|РПА идет на парламентские выборы совместно с партией Артура Ванецяна
|Инцидент на армяно-азербайджанской границе: 8-10 человек в гражданской одежде перешли межпозиционное пространство
|Пашинян не стал комментировать свои шансы на новое избрание главой правительства
|Министр здравоохранения Армении анонсировала изменения в <карантинном порядке>
|У здания Генпрокуратуры Армении проходит акция протеста
|МИД Армении решительно осудил акт вандализма в отношении памятника Махатме Ганди
|Никол Пашинян принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе
|Французские парламентарии провели встречи с президентом и спикером парламента Армении
|Читать больше
АрмИнфо.Отныне все клиенты- пользователи Мобильного приложения СберБанка России смогут переводить деньги со своего мобильного телефона на счет клиентов Ардшинбанка. Мгновенные переводы осуществляются через приложение СберБанк Онлайн, для отправки перевода достаточно знать только номер телефона получателя перевода.
Чтобы получить перевод, получатель - клиент Ардшинбанка должен предоставить отправителю свой номер телефона, зарегистрированный в банке. Отправителю необходимо перейти в пункт меню «Платежи – За рубеж – По номеру телефона на карту/счет» в СберБанк Онлайн, выбрать Ардшинбанк в качестве банка-получателя перевода и ввести этот номер телефона и сумму перевода.
В день можно отправлять до 50 000 рублей. Перечисленная сумма зачисляется на счет клиента Ардшинбанка в течение нескольких секунд в валюте счета получателя.
|Мовсес Акопян обвиняется в разглашении гостайны
|Генсек СЕ: В Азербайджане была серьезно ограничена деятельность медиа во время войны в Карабахе
|Азербайджанцы демонтировали купола собора Казанчецоц в Шуши
|Ардшинбанк совместно с российским СберБанком запустили мгновенные денежные переводы по номеру телефона
|Ара Айвазян на встрече с иракскими парламентариями выразил обеспокоенность политикой Турции по экспорту нестабильности в соседние регионы
|Никол Пашинян назвал причины, которые способствовали признанию Геноцида армян президентом Байденом
|Азербайджанские военные замучили и убили 19 армянских военнопленных и гражданских лиц
|Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту сокрытия Президентом Армении двойного гражданства
|Подведены итоги акции, посвященной Женским праздникам
|Никол Пашинян раскрыл новые детали переговоров по Карабаху
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Парламент Армении на спецзаседании не избрал премьер-министра
|Пашинян заверяет: Благодаря российским войскам созданы дополнительные гарантии безопасности Сюника
|В результате войны Арцах потерял 80% туристического потенциала
|Прогноз: Встреча Путин-Байден способна завести ситуацию в окончательный тупик
|Никол Пашинян предостерег определенные силы от нарушения договоренностей по выборам
|Посол Армении: Прямое участие Турции в боевых действиях в Карабахе было направлено на реализацию ее экспансионистской политики в регионе
|Востоковед: Москва стремится к полноценной реализации всех договоренностей с Ереваном и Баку без исключения
|Парламент Армении собрался на внеочередное заседание по вопросу "неизбрания" премьер-министра
|И.о. главы Минздрава Армении сообщает о наращивании темпов вакцинации
|Генпрокуратура допросила президента Арцаха
|За сутки в Армении подтвердилось 145 случаев заражения, выздоровело - 717
|Элен Асатрян выступила с резолюцией, требующей от Конгресса США ввести санкции в отношении Турции и Азербайджана за военные преступления в Арцахе
|ANCA выражает разочарование отказом Байдена от применения 907-ой поправки в отношении Азербайджана
|В селе Кармир Шука будет расширена программа жилищного строительства
|Армения и Ирак сверили часы по повестке взаимодействия
|Омбудсмен Армении призвал дать оценку заявлениям Алиева, затрагивающим суверенитет Армении и искажающим исторические факты
|Опрос MPG: «Мой шаг» впереди, в том числе за счет жителей сельских общин
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Консультирование - не есть вмешательство: Артур Давтян о действиях советника премьер-министра
|Сердар Бердымухамедов: товарооборот между Туркменистаном и Россией превысил $1,3 млрд
|Действиям всех лиц, в том числе Пашиняна, будет дана правовая оценка - Генпрокурор РА
|Банк ВТБ (Армения) профинансировал ООО «АГ Импекс» с целью осуществления бизнес проектов компании
|Генпрокуратура Армении обещает - скоро по делам о незаконном обогащении иски будут поданы в суды
|В Армении инициирован процесс лицензирования дошкольных учреждений
|Омбудсмен Армении вновь указал актуальность создания зоны безопасности в Сюнике и приоритеность возвращения всех армян из азербайджанского плена
|Конверс Банк. Еще один кэшбэк в связи с еще одним праздником
|Генрпокурор Армении в поисках того, кто его обвинит в провале дела "1 марта"
|Артур Давтян заверил: Генпрокуратура Армении действует в рамках закона
|Байрамов продолжает цинично заверять: Азербайджан вернул всех армянских военнопленных
|Роберт Кочарян открыл для себя в армянском обществе два новых качества - терпимость ко лжи и непрофессионализму
|Арман Гукасян: Народ Армении даст справедливую оценку, как действующей власти, так и ее оппонентам
|Ничего личного: Госслужба контроля проводит проверки в Сюнике
|Президент Армении привлек внимание главы МККК на проблему армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном
|Пять пожарно-спасательных расчета направлены на тушение пожара в туннеле в центре Еревана
|Марукян: Армянский народ находится в плену двух разрушительных потоков - бывших и нынешних
|Президенты Туркменистана и Узбекистана отметили позитивную динамику двусторонних отношений
|Ара Айвазян обратил внимание французских парламентариев на гуманитарную ситуацию в Арцахе после турецко-азербайджанской агрессии
|За сутки в Армении выявлено 536 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 964 человека
|Прогноз: Санкции в отношении США в первую очередь навредят самой Турции
|Прогноз: Новая сделка Путин-Эрдоган по Южному Кавказу и Украине отнюдь не исключена
|Степанакерт: операция «Кольцо» стала очередным проявлением геноцидальной политики Азербайджана
|РПА идет на парламентские выборы совместно с партией Артура Ванецяна
|Инцидент на армяно-азербайджанской границе: 8-10 человек в гражданской одежде перешли межпозиционное пространство
|Пашинян не стал комментировать свои шансы на новое избрание главой правительства
|Министр здравоохранения Армении анонсировала изменения в <карантинном порядке>
|У здания Генпрокуратуры Армении проходит акция протеста
|МИД Армении решительно осудил акт вандализма в отношении памятника Махатме Ганди
|Никол Пашинян принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе
|Французские парламентарии провели встречи с президентом и спикером парламента Армении
|Читать больше
|Прогноз: Новая сделка Путин-Эрдоган по Южному Кавказу и Украине отнюдь не исключена
|Прогноз: Признание Байденом геноцида армян никак не отразится на Армении
|Прогноз: Россия свернeт шею любому, кто попытается повернуть Армению на Запад
|Прогноз: Мечты Алиева о "Зангезурском коридоре" натолкнутся на геополитические реалии
|Израильский политолог: Есть абсурды, требующие исторической корректировки
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности