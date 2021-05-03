Понедельник, 3 Мая 2021 18:18

АрмИнфо. И.о. главы МИД Армении Ара Айвазян провел переговоры с делегацией постоянной комиссии по внешним отношениям Совета представителей Ирака во главе с председателем комиссии Ширко Мирвейзом.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, на встрече Айвазян выразил убеждение, что такой представительский визит парламентариев из Ирака в Армению откроет новую страницу в отношениях между двумя странами.

Собеседники детально обсудили ряд вопросов армяно-иракской повестки сотрудничества, обоюдно подчеркнув важность парламентской дипломатии в укреплении взаимодействия в областях, представляющих обоюдный

интерес. Состоялся обмен мнениями по шагам, предпринимаемым для защиты прав национальных и религиозных меньшинств на Ближнем Востоке.

Стороны также коснулись широкого спектра вопросов региональной безопасности и стабильности. Айвазян выразил обеспокоенность политикой Турции, направленной на сеяние и экспорт нестабильности в соседние регионы