Понедельник, 3 Мая 2021 17:20

АрмИнфо.В ходе второй Арцахской войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года, а также после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября того же года, армянские гражданские лица и военнослужащие продолжали находиться в плену. Об этом говорится в сообщении представителей Армении в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Артака Зейналян и Сирануш Саакян.

"19 пленных были замучены и убиты азербайджанскими военнослужащими, что считается военным преступлением. Мы обратились в Европейский суд по правам человека по фактам пыток и убийств военнопленных и гражданских лиц", - сообщили представители РА в ЕСПЧ, ниже представив список убитых.

Мирное население:

1. Эдуард Шахгельдян

2. Арсен Караханян

3. Беник Акопян

4. Елена Акопян

5. Сержик Варданян

6. Элла Варданян

7. Геннадий Петросян

8. Юрик Асрян

9. Миша Мовсисян

10. Анаит Мовсисян

11. Нина Давтян

12. Миша Мелкумян

Военнослужащие:

13. Эрик Мхитарян

14. Гагик Мкртчян

15. Араик Погосян

16. Вардгес Казарян

17. Юрий Адамян

18. Артур Манвелян

19. Нарек Бабаян.