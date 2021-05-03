Понедельник, 3 Мая 2021 17:15

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с возможным сокрытием факта двойного гражданства Президентом РА Арменом Саркисяна. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян.

Он напомнил, что ранее, 53 адвоката обратились с заявлением в правоохранительные органы страны в связи с сокрытием президентом Армении факта двойного гражданства.

"Специальная следственная служба Армении отказалась возбуждать уголовное дело. Это решение было обжаловано адвокатами. Генеральная прокуратура Армении на основании жалобы отменила решение ССС и возбудила уголовное дело по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Армении (подделка, сбыт или использование документов).

Генеральная прокуратура подчеркнула: "Также следует отметить, что предположения о том, что Армен Саркисян отказался от гражданства Великобритании не в 2011 году, а позже, правомерны ввиду того, что нет каких-либо доказательств об обратном. Исходя из вышесказанного, существуют все основания для возбуждения уголовного дела по признакам ч.1 ст.325 УК ПА"", - написал Зограбян.

Напомни, что еще в марте 53 адвоката подали в Генеральную прокуратуру заявление о преступлении в связи с сокрытием президентом Армении Арменом Саркисяном факта двойного гражданства.

"В заявлении отмечается, что Саркисян в 2003-2012 годах как минимум десять лет имел британское гражданство и был избран президентом Армении 2 марта 2018 года вопреки требованию быть только гражданином Армении в течение последних шести лет. Армен Саркисян мог быть избран президентом Республики Армения только в том случае, если бы его британское гражданство было прекращено до 1 марта 2012 года", - сообщалось тогда в заявлении палаты адвокатов.

Армен Саркисян три раза возглавлял армянскую дипмиссию в Великобритании - с 1993 по 1996 годы, с 1998-го по 2000-й и с 2013-го по 2018-й. Все это время он проживал в Лондоне, кроме неполного 2-х летнего периода, когда был назначен премьер министром РА с 1996 по 1997 годы .