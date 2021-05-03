Понедельник, 3 Мая 2021 17:12

АрмИнфо.Конверс Банк подвел итоги акции, посвященной Женским праздникам. Банк предложил своим клиентам-женщинам совершать безналичные покупки платежными картами Woman's Card с 15 марта по 7 апреля и получить не только кэшбек, но и возможность воспользоваться некоторыми банковскими продуктами на льготных условиях, а также получить Visa Pay Sticker или Visa mini FOB (со своим аксессуаром).

«Мы благодарим владельцев карт Woman’s card Конверс Банка за проявленный интерес к нашему предложению и за их активность во время акции. В рамках акции женское сообщество держателей Woman's Card пополнилось тысячами новых владельцев карт, многие из которых воспользовались кэшбэком при совершении безналичных покупок, в соответствии с критериями акции. В целом сумма кэшбэка превысила 5 млн драмов РА», - сообщили в банке.

Было отмечено, что с 2016 года в рамках различных акций по продвижению безналичных покупок сумма кэшбэка составила130 млн драмов.

Конверс Банк постоянно развивает свои карточные продукты, проводит различные рекламные акции для клиентов и в ближайшее время выступит с новыми предложениями.