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 Понедельник, 3 Мая 2021 17:07
Наира Бадалян

Никол Пашинян раскрыл новые детали переговоров по Карабаху

Никол Пашинян раскрыл новые детали переговоров по Карабаху

АрмИнфо. "Интервью <отвергнутого> (так Никол Пашинян называет экс-президента РА Сержа Саргсяна - Ред.) - очень хороший повод для того, чтобы раскрыть новые детали содержания переговоров (по Нагорному Карабаху - Ред.), которые ранее не могли быть обнародованы из-за определенных ограничений",- - заявил и.о. премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы парламентариев.

Так, по словам Пашиняна, пройдут годы, и общественность узнает о письме Сержа Срагсяна посредникам МГ ОБС. "Из письма мы узнаем, что у Саргсяна было определенное беспокойство по поводу возможного референдума, причем не указано, где он будет проводиться, но указывается, что должна быть возможность для свободного волеизъявления всего населения (Нагорного Карабаха - Ред.) - и у Саргсяна было беспокойство о том, сколько азербайджанцев будет считаться населением Нагорного Карабаха", - сказал Пашинян.

В связи с этим фактом, как заявил Пашинян, "мы узнаем, что азербайджанцы, являющиеся потенциальными жителями Нагорного Карабаха, также должны принять участие в этом референдуме, но для того, чтобы быть жителем Нагорного Карабаха, нужно жить в Нагорном Карабахе". Таким образом, как заявил и.о.главы кабмина, он благодарен Саргсяну за возможность раскрыть детали. "Ведь когда я несколько месяцев назад говорил о Шуши, то бывшие власти утверждали, что такой вопрос не стоял:Вопрос - где должны были проживать азербайджанцы, жители Нагорного Карабаха? Я надеюсь, все понимают ответ на этот вопрос", - сказал и.о. главы правительства.

Помимо этого, по его словам, выдвигается мнение о том, что при смене переговорщика, изменится логика переговорного процесса. "Пройдут годы, раскроется содержание документов, и мы узнаем, что содержание переговорного процесса изменилось, исказилось осенью 2015 года и зимой 2016 года. Если Серж Саргсян решил, что должен делать открытия, то пусть будет добр рассказать людям о событиях осени 2015 и зимы 2016 года, после которых была весна 2016 года и 2 апреля (день начала апрельской войны, Ред.). Содержание переговорного процесса изменилось именно в это время, что подтверждают имеющиеся документы. Есть протоколы переговоров, с которыми я работал в 2018 году - после того как стал премьер-министром", - отметил Никол Пашинян.

И.о. премьер-министра коснулся слов Саргсяна о том, что армянская сторона стремилась к мирному урегулированию карабахского конфликта. "Вопрос - а Азербайджан желал того же?",- задался вопросом Пашинян. Он напомнил слова 3-го президента РА о том, что апрельская война означала отказ Баку от разрешения конфликта в рамках Мадридских принципов, которые гласили  "о референдуме и промежуточном статусе". "Таким образом, отказ от Мадридских принципов означал отказ от референдума и промежуточного статуса", - заявил он. Отсюда, по его словам, вытекает самый важный, принципиальный вопрос - осенью 2015 года и зимой 2016 года может быть такое, чтобы посредники начали защищать подходы Азербайджан, а Мадридские принципы, на самом деле, были лишь вывеской, а на деле происходили иные процессы в рамках "5+2".

По его словам, возможности формата "5+2 района" не было никогда, потому что еще в 2016 году в своем интервью Серж Саргсян говорил о 7 районах. И.о. премьера отметил, что формат "5+2" был переговорным резервом, чтобы в дальнейшем, если процесс перейдет точку невозврата, на каком-то этапе эти 2 района сделали процесс, саму сделку более выгодным для сторон.


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