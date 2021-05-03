Понедельник, 3 Мая 2021 17:06

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38/1, 40 на улице Галшояна, ясли-детский сад N 113 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилой дом 6, собственные дома на пр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 5 на улице Таманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Исаакяна, Заробяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 50 на улице Мамиконянца, жилой дом 40 на улице Аргутяна, жилой дом 10 на улице Киевяна, собственные дома на улице Гр.Арцруни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Кери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 50 на улице Сармена, собственные дома на улице Заробяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Антараин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 10 на улице Киевяна, собственные дома на улицах Арагаца, Кохба, жилые дома 93, 93а на улице Арагаца, собственные дома на улице Арагаца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на 9-ой улице Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; улицы Нор Харберда 12-23, 23-26, улицы 7-14 в Нор Харберде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-14:00 частично улицы Касяна, Сазаи Никогосяна, Севака, Шираза, Нар-Доса, Касяна, Хоренаци, А.Хачатряна, Комитаса, Пушкина в городе Веди;

12:00-14:00 частично село Покр Веди; село Лусарат;

12:00-16:00 село Ехегнаван;

в Котайкской области:

11։00-14։00 села Зар и Севаберд;

11։00-16։00 частично улицы Комитаса, Абовяна, улицы Паруйра Севака 1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард; жилые дома 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 49 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Бюрегаван;

11:00-17:00 частично села Дзорахбюр, Гегашен; частично квартал “Маяк” в Джрвеже; община Балаовит полностью, частные дома Дзорахбюра и Джрвежа;

15։00-17։00 частично село Ариндж;

в Сюникской области:

10:00-14:00 города Мегри и Агарак; села Айгедзор, Тхкут, Легваз, Варданидзор, Шванидзор, Нрнадзор, Алванк, Курис, Карчеван, Личк, Таштун, Гудемнис, Вагравар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14:00-16:00 город Каджаран и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.