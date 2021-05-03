Понедельник, 3 Мая 2021 16:35

АрмИнфо.И.о. министра экономики РА Ваан Керобян на встрече с послом Казахстана в Армении Болатом Иманбаевым подчеркнул важность динамичного развития армяно-казахстанского торгово-экономического сотрудничества. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Минэкономики РА.

При этом Керобян выразил уверенность, что существует серьезный потенциал для активизации и развития сотрудничество между двумя странами. Были выделены следующие направления для сотрудничества: торговля, высокие технологии, производство солнечных батарей, производство ювелирных изделий, сельское хозяйство.

На встрече также обсуждались перспективы сотрудничества передовых компаний двух стран, работающих в сфере высоких технологий, намечены возможности организации совместных встреч и бизнес-форумов с целью их укрепления и расширения.

Керобян поднял вопрос логистических проблем, существующих между двумя странами, которые в свою очередь создают препятствия процессу интенсивного развития торгово- экономических отношений.

В свою очередь посол сообщил, что в ходе политических консультаций между Арменией и Казахстаном обоюдно была подчеркнута важность возобновления прямого рейса Ереван-Нур-Султан-Ереван. В этом контексте можно рассмотреть возможность основания в Армении оптового логистического центра.

В завершение встречи собеседники договорились, в рамках своих полномочий содействовать эффективному и активному сотрудничеству между двумя странами.

Отметим, что согласно данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот Армении со странами ЕАЭС в январе-декабре 2020г по сравнению с тем же периодом 2019г сократился на 2,6% (против 15,1%-го роста годом ранее), составив $2.2 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли Армении со странами ЕАЭС составило $842.4 млн, увеличившись за 12 месяцев на 8,6% (против роста на 26,4% годом ранее) на фоне роста импорта на 0,2% до $1.5 млрд при спаде экспорта на 8,3% до $705.3 млн (против роста импорта на 17,6% и экспорта на 10,5% годом ранее).

По статданным, годовой рост внешнеторгового оборота Армении с Казахстаном вышел из 38,4% -го спада на 96%-ый рост.

В структуре внешней торговли Армении со странами ЕАЭС Казахстан занимает третье место - $16.3 млн.

Экспорт армянских товаров в направлении Казахстана возрос на 19,3% до $6.4 млн при скачке импорта в 3,4 раза до $9.9 млн, против спада этих показателей годом ранее на 45% и 20,9% соответственно.

Удельный вес внешнеторгового оборота Армении со странами ЕАЭС в общей структуре внешней торговли составил по итогам 2020г 31,7% против 28,3% в 2019г. Причем, доля Казахстана выросла с 0,1% до 0,2%. А именно в структуре внешней торговли Армении со странами ЕАЭС доля Казахстана составляет 0,7%.