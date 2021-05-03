Понедельник, 3 Мая 2021 15:36

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении, на специальном заседании 3 мая после обсуждения вопроса об избрании премьер-министра, не поддержало кандидатуру Никола Пашиняна на должность главы правительства.

Так, в ходе голосования, "за" кандидатура Пашиняна проголосовал лишь 1 депутат, 3 выступили "против", еще 75 - воздержались. Таким образом, запушен процесс роспуска парламента и назначения внеочередных выборов. Если через неделю, в частности 10 мая, парламент вновь не изберет премьер-министра, то он будет распущен и будут назначены внеочередные парламентские выборы.

Отметим, также, что депутаты фракции "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" не приняли участие в голосовании.