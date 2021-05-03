Понедельник, 3 Мая 2021 15:26

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 3 мая с трибуны парламента предостерег определенные силы от нарушения договоренностей по проведению внеочередных парламентских выборов.

"Мы собрались сегодня, чтобы провести внеочередные выборы в парламент 20 июня. Сегодня мы проходим первый этап выбора премьер-министра", - заявил он на сепцзаседании. По словам Пашиняна, было много спекуляций по поводу того, что в какой- то момент, либо на втором этапе выборов определенные силы попытаются развить отличный от ранее достигнутых договорённостей сценарий". "Если будут подобные попытки, у нас есть готовые решения - на втором этапе "Мой шаг" выберет премьер­министра. Надеюсь, договоренности не будет таких попыток", - заключил он.

В парламенте сегодня - 3 мая, проходит специальное заседание по вопросу об избрании премьер-министра Армении. Фракция "Процветающая Армения" не принимает участия в заседании.