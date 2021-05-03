Понедельник, 3 Мая 2021 15:20

АрмИнфо. Попытка "разрешить" конфликты силовым путем должна стать серьезным сигналом для международного сообщества, и прежде всего для стран региона. Такое мнение выразил посол Армении в Иране Арташес Туманян, касаясь 44-дневной войны в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Он напомнил, что развязанная Азербайджаном военная агрессия против Арцаха при непосредственном участии Турции и с привлечением международных наемников длилась 6 недель, и нанесла серьезный урон Армении и армянскому народу, потерявший в этой войне тысячи своих сыновей.

"Сложно дать однозначную и простую оценку этой трагедии. Ясно одно: широкомасштабное прямое участие Турции в боевых действиях было направлено на реализацию ее экспансионистской политики в регионе", - подчеркнул посол в интервью ISNA.

При этом Туманян выразил готовность взаимодействовать по вопросу нейтрализации террористической угрозы. "Армения всегда осуждала терроризм во всех его проявлениях, готова сотрудничать в нейтрализации и полном устранении этой угрозы", - сказал он, напомнив, что наемники из Сирии и Ливии, переброшенные в зону карабахского конфликта Турцией, совершили военные преступления против мирного населения Арцаха. Более того, в настоящее время, по разным данным, Азербайджан и Турция пытаются расселить их в Арцахе и в этнически очищенных районах.

Вместе с тем дипломат констатировал, что естественно, что ужасы недавней Арцахской войны серьезно повлияли на общественное настроение в Армении. По его словам, исходя из этого, с целью стабилизации внутриполитической ситуации, премьер-министр РА инициировал процесс проведения внеочередных парламентских выборов.

"Очевидно, что лучшим решением для Армении в сложившейся ситуации будет формирование нового парламента и правительства путем честных, прозрачных парламентских выборов и деятельность которых должна быть направлена на обеспечение мира и безопасности, а также социально-экономическое развитие. Преодоление нынешних вызовов - большое испытание для нашего народа и государства, которое мы обязаны с честью пройти ради наших павших, а также нынешнего и будущего поколений", - сказал посол Армении.

Касаясь посреднических усилий по урегулированию конфликта, Туманян напомнил, что армянская сторона неоднократно подчеркивала безальтернативность сопредседательсва Минской группы ОБСЕ, имеющего международный мандат на окончательное, всеобъемлющее урегулирование конфликта.

"Что касается роли стран региона, то они своей сбалансированной позицией могут создать благоприятную среду для урегулирования конфликта", - добавил посол.

На уточнение, может ли Иран сыграть положительную роль в урегулировании конфликта, армянский дипломат особо указал на ту важную роль, которую Тегеран сыграл как в дни войны, так и в послевоенный периоды с точки зрения принципиальной позиции в отношении явлений, угрожающих региональному миру и стабильности.

"Речь идет о шагах, предпринятых для обеспечения нерушимости общей границы и суверенитета двух стран (предупреждения, размещение иранских войск вдоль границы). Граница между Арменией и Ираном всегда была "мостом" мира и сотрудничества, посягательство на которое противоречит национальной безопасности наших двух стран.

Со времени последней войны, более чем когда-либо, в Ереване и Тегеране растет осознание общих угроз и интересов. Поэтому необходим всесторонний стратегический диалог, в повестку дня которого войдет как весь спектр вопросов взаимовыгодного сотрудничества, так и широкий круг вопросов региональной безопасности и стабильности", - считает дипломат.

При этом Туманян выразил убеждение, что Иран уже сегодня мог бы внести свой весомый вклад в разрешение ряда проблематичных вопросов, в том числе и возвращение армянских пленных из Азербайджана.

С точки зрения развития всего спектра двусторонних отношений, армянский дипломат указал на необходимость "укрепить>" транспортно-энергетическую ось "Север-Юг", углубить сотрудничество в газо-электроэнергетической сфере, радикально стимулировать рост товарооборота, реализацию совместных инвестиционных программ.

При этом на вопрос, готова ли Армения на подписание соглашения с Азербайджаном, который выразил такое желание, Туманян, в частности сказал: "Азербайджанская сторона выступает с противоречивыми заявлениями. С одной стороны, заявляется о готовности Баку подписать мирное соглашение с Арменией, с другой стороны - возобновление мирного процесса отвергается. Мирный договор - это цель, которой можно достичь только путем мирного процесса. Поэтому сейчас нужно говорить не о мирном договоре, а о возобновлении мирного процесса", - заключил дипломат.