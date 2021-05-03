Понедельник, 3 Мая 2021 15:13

АрмИнфо. В парламенте сегодня - 3 мая, стартовало специальное заседание по вопросу об избрании премьер-министра Армении. Фракция "Процветающая Армения" не принимает участия в заседании.

В начале заседания спикер Национального собрания Арарат Мирзоян заявил, что правящий блок "Мой шаг" выдвинул кандидатуру Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьеры. Руководитель фракции "Мой шаг" Лилит Макунц, в свою очередь, напомнила, что по результатам договоренностей с парламентскими силами, внеочередные выборы пройдут 20 июня, а для этого необходимо запустить механизм роспуска парламента. "С этой целью "Мой шаг" выдвигает кандидатуру Никола Пащшиняна", - сказала она.

Уже известно, что заседание пройдет на заранее оговоренных условиях. То есть, сегодня парламент не будет избирать премьер-министра. Еще 18 марта, после консультации с парламентскими силами и президентом РА, объявил о проведении внеочередных выборов 20 июня. По действующей Конституции, на седьмой день после отставки действующего премьера в парламенте пройдут выборы нового главы кабмина. Как сообщил 25 япреля Никол Пашинян, его кандидатура на пост премьера будет выдвинута от фракции "Мой шаг". Другие фракции кандидата не выдвинут. Его не выберут премьером, после чего, во второй раз 1/3 фракции "Мой шаг" вновь выдвинет его кандидатуру на пост премьера. Другие фракции вновь не выдвинут кандидатуру на пост премьера. "Если в течение двух недель после отставки премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права", - отметил Пашинян, анонсируя свою "техническую" отставку. После отставки Пашинян продолажет быть исполняющим обязанности руководителя правительства. Некоторые эксперты оспаривает законность этого шага, указывая на то, что в случае добровольной отставки и.о. должен быть назначено кто-то другой. Однако в правящем блоке парируют, указывая на то, что в Основном законе страны нет прямого запрета на это.