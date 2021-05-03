Понедельник, 3 Мая 2021 15:11

АрмИнфо. И.о. министра здравоохранения РА Анаит Аванесян сообщила и.о. главы правительства Николу Пашинянану об активизации процесса вакцинации населения Армении.

Сегодня утром, получив прививку, Никол Пашинян поинтересовался у Аванесян о темпах вакцинации и готовности населения сделать прививку. В ответ и.о. главы Минздрава сообщила, что в последние дни процесс существенно активизировался. Вместе с тем, Аванесян не уточнила количество привитых граждан на сегодня. По данным на 29 апреля, были привиты 2690 человек.

Еще 29 апреля на заседании правительства Никол Пашинян дал неделю на вакцинирование всего кабинета министров. При этом Пашинян заявил, что в скором времени получение вакцины станет обязательным требованием для туризма. "Через месяц-два ни одна страна не будет принимать не вакцинированного гражданина", - заявил он. Его слова тогда попытался подтвердить и.о. главы Минэкономики Ваан Керобян, заявив, что все разговоры с международными партнерами говорят о том, что в скором времени многие страны введут ограничения на пересечение границ и будут требовать "зеленый паспорт". На возможные ограничения в очередной раз указал сегодня Пашинян, написав об этом в Фейсбуке. "Обращаю внимание на тот факт, что велика вероятность того, что во второй половине 2021 года передовые страны введут ограничения по въезду для невакцинированных граждан", - написал он.

Между тем, как сообщает РБК, в ВОЗ посоветовали не ограничивать въезд в страны для невакцинированных. Комитет организации рекомендовал не делать подтверждение вакцинации обязательным условием для въезда в страны. В ВОЗ посчитали, что это усиливает неравенство, и напомнили о неравномерном распределении вакцин от COVID- 19.