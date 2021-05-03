Понедельник, 3 Мая 2021 15:09

АрмИнфо. Генпрокуратура Нагорного Карабаха допросила президента страны Араика Арутюняна.

"Я в качестве свидетеля был допрошен следователями прокуратуры Арцаха по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 312 Уголовного кодекса РА (свержение конституционного строя).

Принимая во внимание важность этого дела, я предоставил всю имеющуюся у меня информацию и подтвердил свою готовность участвовать в производстве и в будущем.

Понимая общественное требование по раскрытию хода событий, связанных с 44-дневной войной и причинно-следственных связей этого важнейшего периода жизни нашей Родины, я скоро представлю общественности ответы на некоторые вопросы", - сообщил Арутюняна на своей странице Facebook.