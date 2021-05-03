Понедельник, 3 Мая 2021 15:07

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 2 585 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 145 человек (5,6%), при этом выздоровело 717, скончалось - 10.

Как сообщает министерство здравоохранения, фактическое лечение на данный момент получает 11 361 пациент.

В общей сложности в Армении было выявлено 217 008 случаев заражения коронавирусом (21,8%), число выздоровевших достигло 200 472 (92,4%), летальных исходов - 4 149 (1,9%). С момента вспышки пандемии в республике провели 993 612 тестов на коронавирус.

Кроме того, за прошедший день было зарегистрировано 2 случая, когда у пациента был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев составило 1026.