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АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 2 585 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 145 человек (5,6%), при этом выздоровело 717, скончалось - 10.
Как сообщает министерство здравоохранения, фактическое лечение на данный момент получает 11 361 пациент.
В общей сложности в Армении было выявлено 217 008 случаев заражения коронавирусом (21,8%), число выздоровевших достигло 200 472 (92,4%), летальных исходов - 4 149 (1,9%). С момента вспышки пандемии в республике провели 993 612 тестов на коронавирус.
Кроме того, за прошедший день было зарегистрировано 2 случая, когда у пациента был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев составило 1026.
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|Ардшинбанк совместно с российским СберБанком запустили мгновенные денежные переводы по номеру телефона
|Ара Айвазян на встрече с иракскими парламентариями выразил обеспокоенность политикой Турции по экспорту нестабильности в соседние регионы
|Никол Пашинян назвал причины, которые способствовали признанию Геноцида армян президентом Байденом
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|Прогноз: Встреча Путин-Байден способна завести ситуацию в окончательный тупик
|Никол Пашинян предостерег определенные силы от нарушения договоренностей по выборам
|Посол Армении: Прямое участие Турции в боевых действиях в Карабахе было направлено на реализацию ее экспансионистской политики в регионе
|Востоковед: Москва стремится к полноценной реализации всех договоренностей с Ереваном и Баку без исключения
|Парламент Армении собрался на внеочередное заседание по вопросу "неизбрания" премьер-министра
|И.о. главы Минздрава Армении сообщает о наращивании темпов вакцинации
|Генпрокуратура допросила президента Арцаха
|За сутки в Армении подтвердилось 145 случаев заражения, выздоровело - 717
|Элен Асатрян выступила с резолюцией, требующей от Конгресса США ввести санкции в отношении Турции и Азербайджана за военные преступления в Арцахе
|ANCA выражает разочарование отказом Байдена от применения 907-ой поправки в отношении Азербайджана
|В селе Кармир Шука будет расширена программа жилищного строительства
|Армения и Ирак сверили часы по повестке взаимодействия
|Омбудсмен Армении призвал дать оценку заявлениям Алиева, затрагивающим суверенитет Армении и искажающим исторические факты
|Опрос MPG: «Мой шаг» впереди, в том числе за счет жителей сельских общин
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Консультирование - не есть вмешательство: Артур Давтян о действиях советника премьер-министра
|Сердар Бердымухамедов: товарооборот между Туркменистаном и Россией превысил $1,3 млрд
|Действиям всех лиц, в том числе Пашиняна, будет дана правовая оценка - Генпрокурор РА
|Банк ВТБ (Армения) профинансировал ООО «АГ Импекс» с целью осуществления бизнес проектов компании
|Генпрокуратура Армении обещает - скоро по делам о незаконном обогащении иски будут поданы в суды
|В Армении инициирован процесс лицензирования дошкольных учреждений
|Омбудсмен Армении вновь указал актуальность создания зоны безопасности в Сюнике и приоритеность возвращения всех армян из азербайджанского плена
|Конверс Банк. Еще один кэшбэк в связи с еще одним праздником
|Генрпокурор Армении в поисках того, кто его обвинит в провале дела "1 марта"
|Артур Давтян заверил: Генпрокуратура Армении действует в рамках закона
|Байрамов продолжает цинично заверять: Азербайджан вернул всех армянских военнопленных
|Роберт Кочарян открыл для себя в армянском обществе два новых качества - терпимость ко лжи и непрофессионализму
|Арман Гукасян: Народ Армении даст справедливую оценку, как действующей власти, так и ее оппонентам
|Ничего личного: Госслужба контроля проводит проверки в Сюнике
|Президент Армении привлек внимание главы МККК на проблему армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном
|Пять пожарно-спасательных расчета направлены на тушение пожара в туннеле в центре Еревана
|Марукян: Армянский народ находится в плену двух разрушительных потоков - бывших и нынешних
|Президенты Туркменистана и Узбекистана отметили позитивную динамику двусторонних отношений
|Ара Айвазян обратил внимание французских парламентариев на гуманитарную ситуацию в Арцахе после турецко-азербайджанской агрессии
|За сутки в Армении выявлено 536 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 964 человека
|Прогноз: Санкции в отношении США в первую очередь навредят самой Турции
|Прогноз: Новая сделка Путин-Эрдоган по Южному Кавказу и Украине отнюдь не исключена
|Степанакерт: операция «Кольцо» стала очередным проявлением геноцидальной политики Азербайджана
|РПА идет на парламентские выборы совместно с партией Артура Ванецяна
|Инцидент на армяно-азербайджанской границе: 8-10 человек в гражданской одежде перешли межпозиционное пространство
|Пашинян не стал комментировать свои шансы на новое избрание главой правительства
|Министр здравоохранения Армении анонсировала изменения в <карантинном порядке>
|У здания Генпрокуратуры Армении проходит акция протеста
|МИД Армении решительно осудил акт вандализма в отношении памятника Махатме Ганди
|Никол Пашинян принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе
|Французские парламентарии провели встречи с президентом и спикером парламента Армении
|Читать больше
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