Согласно сообщению, поступившему в АрмИнфо, резолюция рассматривалась на съезде демократов в Калифорнии, проходящем с 29 апреля по 2 мая.

Резолюция призывает Конгресс и администрацию Байдена ввести санкции в отношении Турции и Азербайджана и потребовать от властей Азербайджана немедленно освободить всех армянских военнопленных и захваченных мирных жителей. Кроме того, он также призывает систему пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии и пенсионную систему государственных учителей предпринять социально ответственные шаги и лишить все пенсионные фонды государственных служащих инвестиционных инструментов, выпущенных Турцией и Азербайджаном до тех пор, пока Турция не признает Геноцид армян 1915-1923 годов., и до тех пор, пока народу Арцаха не будет предоставлена возможность самоопределения на своих исконных землях.

"Наш долг и наша моральная ответственность как организации - занять твердую позицию против нарушений прав человека, проявить солидарность в этот момент боли, усилить голоса наших меньшинств против голосов угнетения и отстоять основные ценности жизни, свободы и стремления к достойному существованию. Это гуманитарный кризис, который требует смелого руководства и нашего немедленного внимания", - подчеркнула Асатрян, добавив, что ситуация ужасная, на карту поставлены жизни армянских военнопленных и гражданских заложников, которые все еще находятся в плену, а диктаторы Эрдоган и Алиев постоянно угрожают уничтожить армянский народ.

Она выразила убеждение, что Турция и Азербайджан должны быть привлечены к ответственности не только за военные преступления, которые они продолжают совершать до сих пор, но и за ненадлежащее выделение американских налоговых долларов на эти военные преступления.

Заметим также, что в конце прошлой недели в разных странах митра прошла вторая акция протеста общеармянской инициативы "Свобода

армянским военнопленным" с требованием немедленного возвращения граждан Армении, незаконно содержащихся в плену в Азербайджане. Инициатива сформировалась в Диаспоре, и в ее рамках примерно в 30 городах 13 стран мира (Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Рим, Загреб, Берлин, Гаага, Женева, Сидней, Тель-Авив, Монреаль и др.) прошли акции с требованием незамедлительного освобождения Азербайджаном армянских пленных и военнопленных. В акциях также участвовали представители местных властей и правозащитные организации.