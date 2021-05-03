Понедельник, 3 Мая 2021 14:56

АрмИнфо. Президент Джо Байден, который призывал своего предшественника (Дональда Трампа - ред.), применить в отношении Азербайджана "Акт в поддержку свободы", решил отказаться от этой санкции Конгресса, позволив своей Администрации помочь этому богатому нефтью и антиармянской риторикой режиму Алиева. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

В организации напомнили, что Администрация президента США Джо Байдена продлила приостановку 907-ой поправки к "Акту в поддержку свободы", в результате чего разрешена прямая помощь США Азербайджану.

"Признание США Геноцида армян подразумевает ответственность, в том числе и не вооружения и не содействия Азербайджану. Любое действие президента Байдена, которое зажжет зеленый свет предоставлению американской помощи режиму Алиева, будет противоречить не только его четкой позиции, выраженной в ходе предвыборной кампании, но и что еще хуже - духу признания Геноцида армян", - отметил исполнительный директор ANCA Арам Амбарян.

Также отмечается, что ANCA проводит онлайн-кампанию - https://anca.org/907 - призывая президента Байдена и Конгресс сохранить ограничения, предусмотренные 907-ой поправкой по части помощи США Азербайджану.

В Организации также напомнили, что еще в конце октября 2020 года, на фоне широкомасштабной азербайджанской агрессии против Арцаха, будучи кандидатом в президенты США Джо Байден выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что администрация Дональда Трампа "должна полностью выполнять и не отказываться от требований раздела 907 "Акта в поддержку свободы", чтобы остановить поток военной техники в Азербайджан".

В ANCA также подчеркнули, что давно придерживаются мнения, что администрации - демократические и республиканские - должны воздерживаться от отмены поправки 907, запрещающей помощь США правительству Азербайджана.

Напомним, что 907-ая поправка была принята Конгрессом в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской администрации в связи с конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Однако после теракта 11 сентября 2001 года Конгресс принял закон об ассигновании зарубежных операций, предоставив президенту право отказаться от 907-й поправки. Это понадобилось США, когда надо было снабжать американские войска в Афганистане. Администрации Буша и Обамы продолжали отказываться от реализации этого запрета. Долгие годы азербайджанская дипломатия тщетно добивалась ее отмены, но ситуация изменилась в 2018 году, с приходом администрации Трампа, которая приостановила действие поправки.