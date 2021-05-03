Понедельник, 3 Мая 2021 10:36

АрмИнфо. Президент Арцаха Араик Арутюнян посетил общину Кармир Шука Мартунинского района и на месте ознакомился с ходом программ жилищного строительства, осуществляемых на государственные и благотворительные средства.

Как сообщает пресс-служба главы НКР, президент вначале побывал на строительной площадке нового квартала, возводимого для вынужденных переселенцев, где идут работы по установке 140 домов с применением деревянных конструкций, поинтересовался ходом строительства и жилищными потребностями. Затем он побывал на стройплощадке многоквартирных зданий, возводимых в общине, и обсудил с ответственными лицами и представителями строительных организаций ряд вопросов, касающихся хода строительства, дал ряд поручений по завершению работ в намеченные сроки.

Руководитель общины Кармир Шука представил президенту существующие в общине жилищные проблемы, отметив при этом, что помимо предусмотренных групп в селе выразили желание заселиться несколько десятков семей вынужденных переселенцев.

Арутюнян подчеркнул, что задача обеспечения жильем граждан, вынужденно перемещенных в результате войны, является одним из приоритетов правительства Республики Арцах, и необходимо найти новые решения для создания надлежащих условий для всех граждан, выразивших

желание обосноваться в общине. В этом контексте глава государства поручил разработать проекты частных домов с расширенной планировкой, что даст возможность предоставить многодетным семьям жилье с дополнительными комнатами, а при необходимости предусмотреть большее количество строящихся домов.

В ходе визита президента сопровождал секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян.