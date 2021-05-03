Понедельник, 3 Мая 2021 10:27

АрмИнфо.Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян проел переговоры с делегацией постоянной комиссии по внешним отношениям Совета представителей Ирака во главе с председателем комиссии Ширко Мирвейзом.

Как сообщает пресс-служба парламента Армении, спикер армянского парламента выразил удовлетворение уровнем политического диалога между Арменией и Ираком, а также активизацией экономических связей между двумя странами.

Председатель НС представил коллегам текущую ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта после турецко-азербайджанской агрессии. Он подчеркнул, что, вопреки трехстороннему заявлению, Азербайджан не выполняет свои обязательства по возвращению военнопленных и других удерживаемых лиц, более того, продолжает антиармянскую политику, очередным проявлением которого стало недавнее открытие "парка трофеев" в Баку.

В свою очередь Ширко Мирвейз высоко оценил позицию армянской стороны по вопросам, касающимся Ирака, и поддержку, оказанную на международных площадках.

Председатель комиссии отметил, что в активизации отношений между двумя странами важную роль играют меморандумы о сотрудничестве в различных сферах, а в надзоре за их реализацией весома роль парламента.

В ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия в различных областях. Обоюдно подчеркнуто, что визит иракских парламентариев может стать хорошим импульсом для углубления сотрудничества между парламентами двух государств.