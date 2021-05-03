Понедельник, 3 Мая 2021 10:09

Омбудсмен Армении призвал дать оценку заявлениям Алиева, затрагивающим суверенитет Армении и искажающим исторические факты

АрмИнфо. Ставшие регулярными заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, затрагивающие суверенитет Армении и содержащие очевидное искажение исторических фактов, нарушают перспективы мира и безопасности в регионе. Об этом на своей странице в Facebook написал Омбудсмен Армении Арман Татоян, добавив, что эти заявления должны удостоиться соответствующей реакции, чтобы предотвратить тяжелые последствия для прав человека. Омбудсмен Армении напомнил, что 27 апреля 2021 года президент Азербайджана, в частности заявил: "С географической точки зрения Зангелан является частью Восточного Зангезура и расположен в Восточном Зангезуре. Западный Зангезур (имеет в виду Сюникскую область Армении - прим. Татояна) также является нашими историческими землями и по этой территории будет проходить Зангезурский коридор" . "Считаю обязательным рассматривать подобные заявления президента Азербайджана через призму продолжающейся политики ксенофобии, грубых нарушений прав на жизнь и душевное спокойствие, на собственность и прочих прав, а также зверств, совершенных азербайджанскими Вооруженными силами в ходе военных действий в сентябре-ноябре 2020 года и после их завершения. Очевидно, эти заявления создают напряженность в армянском обществе, нарушают нормальную жизнь и душевное спокойствие мирного населения, и призваны запугать людей в особенности в пограничных населенных пунктах", - подчеркнул Татоян.