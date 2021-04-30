Пятница, 30 Апреля 2021 19:52

АрмИнфо. Консалтинговая компания MPG (Marketing Professional Group) опубликовала результаты весеннего опроса, отображающего отношение общественности к предстоящим парламентским выборам и заявленным кандидатам.

Ссылаясь на итоги проводимого опроса, можно говорить о том, что большинство граждан все же намерены принять участие в грядущих в июне этого года парламентских выборах. В частности, 48,3% опрошенных отметили, что однозначно пойдут голосовать, 14,4% - скорее да, 20,2% - скорее нет, 13,5% - однозначно нет, и 3,7% - затруднились с ответом.

Если бы выборы проводились в это воскресенье, 27,2% респондентов отдали бы свои голоса за предвыборный блок «Мой шаг», 8,1% - за блок, возглавляемый Робертом Кочаряном, 3,7% - за партию «Процветающая Армения» (ППА), 1,8% - «Лусавор Айастан» и столько же за Армянскую революционную федерацию «Дашнакцутюн» (АРФД), 1,1% - за блок, возглавляемый Республиканской партией Армении (РПА), 0,6% - за партию «Христианско-демократическое возрождение» и столько же за «Сасна Црер». Вместе с тем, 0,5% - поддержали бы политическую инициативу «Национально-демократический полюс», 0,3% - за партию 5165, «Республика» и «Решение гражданина», 0,1% - Коммунистическую партию Армении, 2,9% опрошенных представили другие варианты.

При этом 7,4% респондентов не готовы отдать голоса за представленных кандидатов, 11,8% - вовсе отказались участвовать в выборах, 14,3% - отказались ответить и 17,3% - затруднились с ответом.

Примечательно, что преобладающая часть жителей сельских общин - 34,9% выразили свою поддержку правящей партии «Мой шаг», 4,7% - Роберту Кочаряну, 3,7% - ППА, 3,1% - Лусавор Айастан, 1,4% - АРФД, 1,4% - РПА, по 0,3% - «Христианско-демократическое возрождение», «Сасна Црер», «Национально-демократический полюс» и Партию 5165. При этом 2,2% - назвали другие варианты, 16,3% сельчан затруднились с ответом, 14,2% - отказались отвечать, 10,8% - не будут вообще голосовать, и 5,4% - не поддержали ни одного кандидата.

В городах Армении, за исключением Еревана, картина сложилась следующим образом: 25,8% - отдадут свои голоса за «Мой шаг», 7,1% - Роберта Кочаряна, 4,3% - ППА, 0,9% - Лусавор Айастан, 2,2% - АРФД, 1,2% - РПА, 0,6% - «Христианско-демократическое возрождение», 0,3% - «Сасна Црер» и «Национально-демократический полюс», Партию 5165, «Решение гражданина» и 3,1% -представили свои варианты. Кроме того, затруднились с ответом 17,8% городских жителей, 16,3% - отказались отвечать, 10,5% - не намерены участвовать в выборах, 8,9% - не поддерживают ни одну кандидатуру.

В Ереване за правящую партию «Мой шаг» отдать свои голоса готовы 22,5% респондентов, несколько отстает электорат Роберта Кочаряна с долей в 11,5%, за которым следует ППА – 3,1%, «Лусавор Айастан» - 1,6%, АРФД – 1,8%, «Сасна Црер» - 1%, РПА, «Национально-демократический полюс», «Республика» и «Христианско-демократическое возрождение» – по 0,8%, «Решение гражданина» - 0,5%, Партия 5165 и Коммунистическая партия Армении – по 0,3%, и 2,9% респондентов выразили поддержку другим кандидатам. При этом, в столице 17,8% респондентов затруднились с ответом, 13,6% - не хотят участвовать в выборах, 12,5% - отказались ответить, и 7,6% -не готовы поддержать ни одного из заявленных кандидатов.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 23 по 27 апреля этого года, объем выборки составил 1003, ошибка выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.