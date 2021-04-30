Пятница, 30 Апреля 2021 18:20

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 22, 22а на улице Абовяна, жилые дома 8 на пр. Саят-Нова, 28/20 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на 7-ой улице Норка, на 1-ом переулке 7-ой улицы, ясли-детский сад N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

10:30-16:30 собственные дома 1-30, 29-62 на 2-ой улице, 1-46, 45-59 на 4-ой улице, 13-40 на 11-ой улице в Нор Ареше; собственные дома 125-184 и собственные дома 130-138 (четные) на улице Мурацана;

11:00-17:00 жилой дом 6, собственные дома на пр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 5 на улице Таманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Исаакяна, Заробяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах 9 Мая, Арагаца, Кохба, жилые дома 10 на улице Чехова, 51а на улице 9 Мая, 10 на улице Шевченко, собственные дома на улице Шевченко и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Хнаберд, Гегадзор, Норашен и Гехадир;

в Араратской области:

10:30-14:30 частично село Мхчян;

10:30-16:00 частично село Далар;

в Котайкской области:

11։00-16։00 частично улицы Комитаса, Абовяна, улицы Паруйра Севака 1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард; жилые дома 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 49 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Бюрегаван;

11:00-17:00 частично села Дзорахбюр и Гегашен; частично квартал “Маяк” в Джрвеже;

15։00-17։00 частично село Ариндж;

в Тавушской области:

11:30-13:00 село Техут, улица Парз лич, частично Тбилисское шоссе в общине Дилижан;

в Сюникской области:

09:15-10:35 жилые дома 1, 3, 5, 7, 9 на улице Лернагорцнери, жилой дом 4 на улице Абовяна в городе Каджаран;

10:45-12:00 жилые дома 5, 6, 7, 8, 9 на улице Абовяна в городе Каджаран.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.