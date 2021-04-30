Пятница, 30 Апреля 2021 17:29

АрмИнфо.Объем товарооборота между Туркменистаном и Россией в прошлом году составил 1,374 млрд. долларов США, заявил вице-премьер Сердар Бердымухамедов на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в рамках Евразийского межправительственного совета.

Михаил Мишустин подчеркнул, что несмотря на влияние коронавирусных ограничений, эта цифра является рекордной за последние пять лет, и по сравнению с 2019 годом объем товарооборота между двумя странами вырос на 40%.

Глава правительства РФ заявил, что Россия хочет придать новый импульс двустороннему взаимодействию с Туркменистаном, создать условия для перезапуска совместных проектов и инициатив в различных областях.

Сердар Бердымухамедов поблагодарил российскую сторону за приглашение участвовать в Евразийском межправительственном совете и выразил надежду, что эта встреча простимулирует развитие взаимовыгодного сотрудничества с Россией как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Также собеседники затронули вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества. Говорилось о работе над организацией перекрестных гастролей театров, проведении Дней культуры и других мероприятий.

Вице-премьер Бердымухамедов напомнил, что в Туркменистане большое внимание уделяется преподаванию русского языка, а до пандемии в России обучалось 36 тысяч туркменских студентов.

Делегация Туркменистана принимает участие в Евразийском межправительственном совете по приглашению президента России Владимира Путина.

В рамках визита в Казань Сердар Бердымухамедов также провел встречу с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. В беседе подчеркивалось, что товарооборот между сторонами достиг 107 млн. долларов. Перспективными были названы сотрудничество в нефтегазовой сфере, автомобилестроении, судостроении.