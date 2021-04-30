Пятница, 30 Апреля 2021 17:26

АрмИнфо. Генеральный прокурор Армении Артур Давтян считает, что раскрытие информации по поводу возможного статуса премьер- министра Никола Пашиняна в рамках уголовного дела на основании сообщения бывшего начальника Военной контрольной службы Министерства обороны Мовсеса Акопяна, может нанести ущерб интересам дела. Об этом Давтян заявил 30 апреля журналистам.

Тем не менее, генпрокурор заверил, что все действия в рамках данного дела осуществляются в полном объёме. "По завершении представим полноценную картину", - сказал он.

Артур Давтян подтвердил - для расследования обстоятельств поражения в войне возбуждено 1650 уголовных дел. "Есть преследуемые лица, в том числе высокопоставленные военные", - заявил он.

На замечание, что представлены сообщения о том, что в ходе войны произошло предательство со стороны Никола Пашиняна и его команды, в том числе сообщение Мовсеса Акопяна, Артур Давтян заверил, что все действия военно-политического руководства Армении, без исключения, являются предметом проверки в рамках возбужденных дел, в том числе уголовного дела на основании сообщения Мовсеса Акопяна. "Действиям всех лиц, будет дана правовая оценка", - заявил генпрокурор.

19 ноября на пресс-конференции Мовсес Акопян сделал ряд сенсационных заявлений, отметив, что основной причиной поражения в этой войне стало плохое управление. По его словам, в стране, находящейся в состоянии войны, с мая 2018 года была проведена оптимизация, в результате которой имело место сокращение 5 тактических полков армии. Кроме того, на третий день войны премьер остановил укомплектование ВС. Акопян также отметил, что премьер-министр Пашинян на протяжении трех дней после начала войны не связывался с президентом России - стратегического партнера Армении, что он считает недопустимым. Однако пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян сообщила, что в первый день войны, 27 сентября, и в последующие дни состоялись телефонные разговоры Пашинян-Путин, которые были представлены в официальных новостях. По словам Геворкян, "другие обвинения, озвученные Акопяном в адрес премьер-министра, имеют такую же степень достоверности".

В тот же день генеральный прокурор Армении Артур Давтян направил видеозапись пресс- конференции в Специальную следственную службу с поручением подготовить материалы, проверить представленные в ходе пресс-конференции обстоятельства в соответствии с уголовно-процессуальной процедурой и дать им правовую оценку.