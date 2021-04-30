Пятница, 30 Апреля 2021 17:22

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) и ООО «АГ Импекс» активно сотрудничают в рамках рассчетно-кассового обслуживания с прошлого года. А недавно Банк также профинансировал ООО «АГ Импекс» с целью приобретения основных средств, необходимых для дальнейшего расширения сферы деятельности компании. За счет кредитных средств клиент приобрел строительную технику и спецтехнику, предназначенную для землеройных и погрузо-разгрузочных работ.

На данный момент основной деятельностью компании является импорт и оптовая продажа дизельного топлива, компания специализируется также в сфере строительства, торговли строительных материалов и удобрений.

Финансирование и дальнейшее сотрудничество с Банком ВТБ (Армения) будут способствовать успешной реализации задуманных проектов ООО «АГ Импекс», усилению позиций на местном рынке, росту объемов предоставляемых услуг компании.

Кредитование среднего бизнеса предполагает финансирование посредством разных кредитных продуктов и финансовых инструментов на различные сроки и цели, такие как инвестиции в бизнес, приобретение основных и оборотных средств, а также рефинансирование задолженностей в других финансовых учреждениях, в зависимости от сферы и особенностей бизнеса. Ориентация на потребности клиента позволяет Банку предлагать партнерам эффективные инструменты, которые предусмотрены для решения широкого круга задач предпринимателей для разных этапов развития бизнеса. С целью взаимовыгодного сотрудничества для каждого клиента применяется индивидуальный подход, с учетом особенностей вида бизнес деятельности.

Более подробную информацию о продуктах кредитования среднего бизнеса Банка ВТБ (Армения) можно получить на официальном сайте Банка по ссылке https://www.vtb.am/ru/business/business-credits#! , в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.