Пятница, 30 Апреля 2021 17:17

АрмИнфо.В ближайшее время по делам о незаконном обогащении иски будут поданы в суды, сообщил генеральный прокурор Армении Артур Давтян 30 апреля журналистам.

На ремарку о том, что муссируются слухи также о том, что у самого генпрокурора имеется шикарный особняк, Давтян заявил, что для

возбуждения производства о незаконно нажитом имуществе должны быть законом установленные основания. "Будь то сегодня, или завтра, либо через 10 лет кто угодно может доказать", - заявил он.

Напомним, что 15 апреля 2020 года армянский парламент во втором и окончательном чтении принял законопроект о конфискации незаконно нажитого имущества граждан, стоимость которого превышает 100 тысяч долларов. Закон "О конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение" против незаконного обогащения дополнен новыми уточнениями, в том числе, на основании предложений оппозиции. В частности, законодатели решили внести уточнение, согласно которому рассматриваться будет неучтенное имущество только политиков и предпринимателей, а не трудовых мигрантов (которые зачастую тоже работают без трудового договора и не могут обосновать свои доходы). При этом, бремя доказательства незаконности имущества лежит на государстве.

То есть не чиновник должен доказывать свою невиновность, а государство - его виновность. Люди, получившие имущество в качестве алиментов или возмещение за нанесение ущерба здоровью, или если находится у залогодержателей и кредиторов (то есть в банках) освобождены от обязанности возвращать имущество, вне зависимости от его происхождения. Проверке может быть подвергнуто имущество, приобретенное максимум за 10 лет до проверки. В исключительных случаях, при наличии веских доказательств, расследование может затрагивать период с 1991 года. Личные данные об имуществе подозреваемых лиц могут быть получены только решением суда.

При этом подозреваемые могут опротестовать это решение. Если у гражданина с незаконными доходами конфискуется недвижимость, то он все же может получить компенсацию за усовершенствования на этой территории - но только при условии, что эти усовершенствования были проведены на законные доходы. На проведение проверок по каждому отдельно взятому случаю будет отведен срок до трех лет. Основанием для иска могут послужить определенные действия или статус гражданина, сигналы в рамках уголовных дел, касающиеся, в основном, преступлений коррупционного характера, участия в преступных группировках, незаконного оборота оружия и наркотиков, траффикинга. Здесь также будут и статьи, касающиеся криминальной субкультуры.